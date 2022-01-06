Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях
© photo: Sputnik / StringerВоенная техника на улице в Алма-Ате. Режим ЧП и газовые протесты в Казахстане
© photo: Sputnik / Stringer
Россия отправила миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Какую роль в урегулировании ситуации в Казахстане может сыграть Россия, есть ли связь между беспорядками и предстоящей встречей президентов России и США, с чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ? Эти темы Sputnik обсудил с главой Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Казахстан должен решать свои проблемы самостоятельно, а Россия может помочь ему это сделать в рамках тех союзов, в которых мы с ним работаем, уверен глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.
"Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой о помощи, понимая, что сам не справится с внешней угрозой, - говорит депутат. - А это фактически внешняя угроза. Ведь идет координация действий, финансирование этих террористических структур. Президент Казахстана назвал их террористическими и финансируемыми извне, и не верить ему другие лидеры ОДКБ не могут. Они согласилась, что нужно ввести миротворцев. Эти войска - для защиты инфраструктуры Казахстана".
Леонид Калашников напомнил, что у России и Казахстана – самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница, более 7,5 тысяч километров.
"Было бы странно, если бы Россия ничего не делала: надо защищать эту границу, в том числе и от проникновения террористических структур, а эта граница открытая, не охраняемая, хоть и делимитирована. Мы с этим уже не можем не считаться".
В секретариате ОДКБ 6 января сообщили, что коллективные миротворческие силы Организации отправлены в Казахстан "на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки".
Как подчеркнул Леонид Калашников, цели миротворцев прописаны в уставе ОДКБ. "В каком ракурсе эти цели будут осуществляться, как будет координироваться деятельность и где будут приниматься решения – это вопрос к секретариату Организации. Но насколько я понимаю, нормализация обстановки – это достаточно понятный показатель. Это когда люди не выходят на улицы с оружием, не штурмуют магазины и не мародерствуют, не убивают полицейских".
Некоторые эксперты усматривают связь между началом беспорядков в Казахстане и предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Леонид Калашников не вполне разделяет эту позицию.
"Мне кажется, что связь прослеживается в последние дни, но вряд ли это могло явиться триггером для того, что произошло в Казахстане. Я думаю, что в Казахстане просто воспользовались в том числе и ошибками, которые совершали местные власти и богатеи, которые хотели нажиться ценах на продовольствие и энергоресурсы. Ну а как это сделать, уже давно научены все спецслужбы мира, и особенно такие мощные, как западные. Если они хотели воспользоваться этой ситуацией, то могли действовать через финансирование, через подогрев оппозиции в соцсетях, а потом и организационно. Но я не утверждаю этого".
Депутат напомнил, что известны уже десятки таких революций, которые осуществлялись извне. "Здесь, в Казахстане, пока никаких а-ля нуланд не видно, но они же необязательно ходят по площадям и раздают печеньки" - добавляет Леонид Калашников.
"Не забывайте, что Запад всегда использует в своих целях те или иные конфликты, особенно если эти конфликты касаются России. Если конфликт решается с помощью России, то это изначально их не устраивает, они пытаются вмешиваться и пытаются как-то дестабилизировать ситуацию.
И в данной ситуации они будут видеть руку Москвы, всячески это подчёркивать, обвинять власти, которые применили силу. Уже вчера я видел, что Америка одергивала власти Казахстана, мол, подумайте над неправомерным применением силы".
Политик напомнил ситуацию со штурмом Капитолия в Вашингтоне год назад: тогда на помощь полицейским для подавления протеста были стянуты силы Нацгвардии, и правоохранители не церемонились с бунтовщиками.
"Нам надо заниматься собственными проблемами, в том числе и в Казахстане с помощью тех структур, которые призваны помогать в решении подобных ситуаций, например, ОДКБ" - говорит Леонид Калашников.
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