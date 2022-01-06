https://sputnik-georgia.ru/20220106/leonid-kalashnikov-zapad-vsegda-ispolzuet-konflikty-v-svoikh-tselyakh-263429425.html

Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях

Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях

Россия отправила миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T20:35+0400

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россия

казахстан

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Какую роль в урегулировании ситуации в Казахстане может сыграть Россия, есть ли связь между беспорядками и предстоящей встречей президентов России и США, с чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ? Эти темы Sputnik обсудил с главой Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.Казахстан должен решать свои проблемы самостоятельно, а Россия может помочь ему это сделать в рамках тех союзов, в которых мы с ним работаем, уверен глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.Леонид Калашников напомнил, что у России и Казахстана – самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница, более 7,5 тысяч километров.Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы>>"Было бы странно, если бы Россия ничего не делала: надо защищать эту границу, в том числе и от проникновения террористических структур, а эта граница открытая, не охраняемая, хоть и делимитирована. Мы с этим уже не можем не считаться".В секретариате ОДКБ 6 января сообщили, что коллективные миротворческие силы Организации отправлены в Казахстан "на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки".Как подчеркнул Леонид Калашников, цели миротворцев прописаны в уставе ОДКБ. "В каком ракурсе эти цели будут осуществляться, как будет координироваться деятельность и где будут приниматься решения – это вопрос к секретариату Организации. Но насколько я понимаю, нормализация обстановки – это достаточно понятный показатель. Это когда люди не выходят на улицы с оружием, не штурмуют магазины и не мародерствуют, не убивают полицейских".Некоторые эксперты усматривают связь между началом беспорядков в Казахстане и предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Леонид Калашников не вполне разделяет эту позицию.Депутат напомнил, что известны уже десятки таких революций, которые осуществлялись извне. "Здесь, в Казахстане, пока никаких а-ля нуланд не видно, но они же необязательно ходят по площадям и раздают печеньки" - добавляет Леонид Калашников.МИД России: события в Казахстане инспирированы извне>>"Не забывайте, что Запад всегда использует в своих целях те или иные конфликты, особенно если эти конфликты касаются России. Если конфликт решается с помощью России, то это изначально их не устраивает, они пытаются вмешиваться и пытаются как-то дестабилизировать ситуацию.И в данной ситуации они будут видеть руку Москвы, всячески это подчёркивать, обвинять власти, которые применили силу. Уже вчера я видел, что Америка одергивала власти Казахстана, мол, подумайте над неправомерным применением силы".Политик напомнил ситуацию со штурмом Капитолия в Вашингтоне год назад: тогда на помощь полицейским для подавления протеста были стянуты силы Нацгвардии, и правоохранители не церемонились с бунтовщиками."Нам надо заниматься собственными проблемами, в том числе и в Казахстане с помощью тех структур, которые призваны помогать в решении подобных ситуаций, например, ОДКБ" - говорит Леонид Калашников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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