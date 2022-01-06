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У Казахстана больше нет золотого кинофонда - СМИ
У Казахстана больше нет золотого кинофонда - СМИ
По информации местных СМИ, фильмотека погибла в пожаре во время массовых беспорядков 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T23:33+0400
2022-01-06T23:33+0400
в мире
кино
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Беспорядки в Казахстане нанесли невосполнимый урон национальной культуре - уничтожен золотой фонд казахского кино, передает Sputnik Казахстан."В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел во время пожара", - сообщило агентство со ссылкой на телеканал Atameken Business.В фонде хранились шедевры казахского кинематографа.Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео&gt;&gt;Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, кино, ситуация в казахстане

У Казахстана больше нет золотого кинофонда - СМИ

23:33 06.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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По информации местных СМИ, фильмотека погибла в пожаре во время массовых беспорядков
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Беспорядки в Казахстане нанесли невосполнимый урон национальной культуре - уничтожен золотой фонд казахского кино, передает Sputnik Казахстан.
"В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел во время пожара", - сообщило агентство со ссылкой на телеканал Atameken Business.
В фонде хранились шедевры казахского кинематографа.
Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео>>
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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