"Алило" в условиях пандемии– священники объехали Тбилиси на машинах
17:36 07.01.2022 (обновлено: 17:43 07.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Традиционное рождественское шествие "Алило" началось в Тбилиси с площади Республики и закончилось в соборе Святой Троицы - Самеба
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционное проведение рождественского шествия "Алило" - в этом году, как и в прошлом, священнослужители объезжали Тбилиси на машинах, поздравляя население и собирая подарки для бедных.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
Рождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Колонны машин тронулись с площади Первой Республики по улицам столицы, окропляя их святой водой, чтобы потом собраться у Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
Рождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Желающие сделать пожертвования сиротам и нуждающимся могли принести свои рождественские подарки на площадь Республики с 12:00 до 16:00.
Сюда вместе с депутатами пришел и председатель парламента Шалва Папуашвили, чтобы внести свой вклад в сбор пожертвований и передать свои подарки участникам "Алило".
"Поздравляю всех православных христиан, которые празднуют Рождество 7 января, и желаю им здоровья, семейного счастья и радости... Особенно хочу поздравить моих соотечественников за рубежом", - сказал Папуашвили.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" во время пандемии в столице Грузии 7 января 2022 года
Рождественское шествие "Алило" во время пандемии в столице Грузии 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Принести пожертвование можно было в течение дня и в молодежный центр при Лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
Тем не менее, не изменили традиции жители региона Имерети и Кахети. В городе Кутаиси и Кварели все же устроили пешее шествие. Участники "Алило" собрали сладости и разные пожертвования, которые в конце дня передадут бенефициарам разных центров помощи.
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.
История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.
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