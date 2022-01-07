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https://sputnik-georgia.ru/20220107/alilo-v-usloviyakh-pandemii-svyaschenniki-obekhali-tbilisi-na-mashinakh-263447957.html
"Алило" в условиях пандемии– священники объехали Тбилиси на машинах
"Алило" в условиях пандемии– священники объехали Тбилиси на машинах
Традиционное рождественское шествие "Алило" началось в Тбилиси с площади Республики и закончилось в соборе Святой Троицы - Самеба 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T17:36+0400
2022-01-07T17:43+0400
новости
грузия
шествие "алило"
рождество
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционное проведение рождественского шествия "Алило" - в этом году, как и в прошлом, священнослужители объезжали Тбилиси на машинах, поздравляя население и собирая подарки для бедных.Колонны машин тронулись с площади Первой Республики по улицам столицы, окропляя их святой водой, чтобы потом собраться у Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва.Желающие сделать пожертвования сиротам и нуждающимся могли принести свои рождественские подарки на площадь Республики с 12:00 до 16:00.Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством&gt;&gt;Сюда вместе с депутатами пришел и председатель парламента Шалва Папуашвили, чтобы внести свой вклад в сбор пожертвований и передать свои подарки участникам "Алило"."Поздравляю всех православных христиан, которые празднуют Рождество 7 января, и желаю им здоровья, семейного счастья и радости... Особенно хочу поздравить моих соотечественников за рубежом", - сказал Папуашвили.Принести пожертвование можно было в течение дня и в молодежный центр при Лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.Тем не менее, не изменили традиции жители региона Имерети и Кахети. В городе Кутаиси и Кварели все же устроили пешее шествие. Участники "Алило" собрали сладости и разные пожертвования, которые в конце дня передадут бенефициарам разных центров помощи.Рождество 2022 в Грузии: традиции и влияние коронавируса&gt;&gt;Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, шествие "алило", рождество

"Алило" в условиях пандемии– священники объехали Тбилиси на машинах

17:36 07.01.2022 (обновлено: 17:43 07.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
Рождественское шествие Алило на автомобилях 7 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Традиционное рождественское шествие "Алило" началось в Тбилиси с площади Республики и закончилось в соборе Святой Троицы - Самеба
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционное проведение рождественского шествия "Алило" - в этом году, как и в прошлом, священнослужители объезжали Тбилиси на машинах, поздравляя население и собирая подарки для бедных.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
Рождественское шествие Алило на автомобилях 7 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
Рождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Колонны машин тронулись с площади Первой Республики по улицам столицы, окропляя их святой водой, чтобы потом собраться у Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
Рождественское шествие Алило на автомобилях 7 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
Рождественское шествие "Алило" на автомобилях 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Желающие сделать пожертвования сиротам и нуждающимся могли принести свои рождественские подарки на площадь Республики с 12:00 до 16:00.
Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством>>
Сюда вместе с депутатами пришел и председатель парламента Шалва Папуашвили, чтобы внести свой вклад в сбор пожертвований и передать свои подарки участникам "Алило".
"Поздравляю всех православных христиан, которые празднуют Рождество 7 января, и желаю им здоровья, семейного счастья и радости... Особенно хочу поздравить моих соотечественников за рубежом", - сказал Папуашвили.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРождественское шествие "Алило" во время пандемии в столице Грузии 7 января 2022 года
Рождественское шествие Алило во время пандемии в столице Грузии 7 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
Рождественское шествие "Алило" во время пандемии в столице Грузии 7 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Принести пожертвование можно было в течение дня и в молодежный центр при Лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
Тем не менее, не изменили традиции жители региона Имерети и Кахети. В городе Кутаиси и Кварели все же устроили пешее шествие. Участники "Алило" собрали сладости и разные пожертвования, которые в конце дня передадут бенефициарам разных центров помощи.
Рождество 2022 в Грузии: традиции и влияние коронавируса>>
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.
История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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