https://sputnik-georgia.ru/20220107/mid-gruzii-delaet-vse-chtoby-vernut-sograzhdan-iz-kazakhstana-na-rodinu-263448340.html

МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину

МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину

Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция.

2022-01-07T18:01+0400

2022-01-07T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии ведет активную работу, чтобы помочь согражданам вернуться из Казахстана на родину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция. Там же отмечено, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по телефону +7 (717) 224-32-58.Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане гражданам не удается дозвониться на "горячую линию", они могут отправлять сообщения по электронной почте: astana.emb@mfa.gov.ge.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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