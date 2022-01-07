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МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция.
2022-01-07T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии ведет активную работу, чтобы помочь согражданам вернуться из Казахстана на родину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция. Там же отмечено, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по телефону +7 (717) 224-32-58.Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане гражданам не удается дозвониться на "горячую линию", они могут отправлять сообщения по электронной почте: astana.emb@mfa.gov.ge.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид грузии, ситуация в казахстане

МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину

18:01 07.01.2022 (обновлено: 18:53 07.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В данное время авиасообщение между Казахстаном и Грузией прервано
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии ведет активную работу, чтобы помочь согражданам вернуться из Казахстана на родину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция.

"Учитывая происходящие в Казахстане процессы, посольство Грузии в Казахстане по-прежнему находится на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми поддерживалась коммуникация со дня обострения ситуации в этой стране, и периодически проверяет их положение. Активно прорабатываются возможности возвращения граждан Грузии на родину", - говорится в сообщении.

Там же отмечено, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по телефону +7 (717) 224-32-58.
Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане гражданам не удается дозвониться на "горячую линию", они могут отправлять сообщения по электронной почте: astana.emb@mfa.gov.ge.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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