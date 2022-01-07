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МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция.
2022-01-07T18:01+0400
2022-01-07T18:01+0400
2022-01-07T18:53+0400
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мид грузии
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии ведет активную работу, чтобы помочь согражданам вернуться из Казахстана на родину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция. Там же отмечено, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по телефону +7 (717) 224-32-58.Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане гражданам не удается дозвониться на "горячую линию", они могут отправлять сообщения по электронной почте: astana.emb@mfa.gov.ge.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид грузии, ситуация в казахстане
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
18:01 07.01.2022 (обновлено: 18:53 07.01.2022)
В данное время авиасообщение между Казахстаном и Грузией прервано
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии ведет активную работу, чтобы помочь согражданам вернуться из Казахстана на родину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Рейсы из Грузии в Казахстан откладываются уже несколько дней. В стране введен режим чрезвычайного положения, продолжается антитеррористическая операция.
"Учитывая происходящие в Казахстане процессы, посольство Грузии в Казахстане по-прежнему находится на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми поддерживалась коммуникация со дня обострения ситуации в этой стране, и периодически проверяет их положение. Активно прорабатываются возможности возвращения граждан Грузии на родину", - говорится в сообщении.
Там же отмечено, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по телефону +7 (717) 224-32-58.
Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане гражданам не удается дозвониться на "горячую линию", они могут отправлять сообщения по электронной почте: astana.emb@mfa.gov.ge
.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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