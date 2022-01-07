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Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину
Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину
В Объединении аэропортов Грузии не могут сказать, когда возобновится авиасообщение с Казахстаном 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T17:16+0400
2022-01-07T17:16+0400
новости
грузия
авиасообщение
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. На данный момент в Грузии находятся 560 граждан Казахстана, которые ждут возобновления авиасообщения, чтобы вылететь на родину, сообщили Sputnik в Объединение аэропортов Грузии.По данным объединения, в аэропортах Кутаиси и Тбилиси вылета ждут 560 граждан Казахстана. Все размещены во временные помещения под коворкинг. Когда будут полеты, они смогут вылететь на родину, сказала собеседница агентства.По информации почетного консула Казахстана в Грузии Георгия Джахуташвили, для удобства ожидающих вылета в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.В Кутаиси коворкинг находится на территории отеля Best Western Kutaisi, (адрес ул. Гришашвили д.11). Коворкинг размещен в конференц-зале на первом этаже и доступен 24/7.Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз&gt;&gt;В Тбилиси коворкинг находится на территории отеля Biography, (адрес ул. Бежана Каландадзе,15 ). Коворкинг размещен в конференц-зале на первом этаже и доступен 24/7.Кроме того, по его словам, исходя из ситуации на фоне ограничения и переноса полетов, ряд гостиниц в Грузии разработали специальные льготные тарифы для граждан Казахстана по ходатайству посольства Казахстана.На данный момент все запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.Рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Кутаиси-Атырау откладывается уже второй день.Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент&gt;&gt;"Запланированные рейсы в Казахстан вчера и сегодня не были выполнены. Сегодня был запланирован рейс в Актау. Мы пока не можем сказать когда они будут выполнены, исходя из-за нестабильной ситуации в Казахстане", - сообщили Sputnik Грузия в Кутаисском международном аэропорту.Рейс из Кутаиси в Атырау должен был вылететь еще вчера в 10:00 по местному времени. Полет был перенесен на сегодня на 12 часов, однако и он был отложен на неопределенное время.В эти дни были задержаны и несколько авиарейсов. Так, рейс, который должен был выполняться в среду из Тбилиси в Алма-Ату, не состоялся. Однако рейс из Кутаиси в Нур-Султан в среду все же был выполнен.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, авиасообщение, ситуация в казахстане

Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину

17:16 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирский самолет в тбилисском аэропорту на стоянке
Пассажирский самолет в тбилисском аэропорту на стоянке - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Объединении аэропортов Грузии не могут сказать, когда возобновится авиасообщение с Казахстаном
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. На данный момент в Грузии находятся 560 граждан Казахстана, которые ждут возобновления авиасообщения, чтобы вылететь на родину, сообщили Sputnik в Объединение аэропортов Грузии.
По данным объединения, в аэропортах Кутаиси и Тбилиси вылета ждут 560 граждан Казахстана. Все размещены во временные помещения под коворкинг. Когда будут полеты, они смогут вылететь на родину, сказала собеседница агентства.
По информации почетного консула Казахстана в Грузии Георгия Джахуташвили, для удобства ожидающих вылета в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.
В Кутаиси коворкинг находится на территории отеля Best Western Kutaisi, (адрес ул. Гришашвили д.11). Коворкинг размещен в конференц-зале на первом этаже и доступен 24/7.
Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз>>
В Тбилиси коворкинг находится на территории отеля Biography, (адрес ул. Бежана Каландадзе,15 ). Коворкинг размещен в конференц-зале на первом этаже и доступен 24/7.
"Друзья, хотим сообщить, что текущие события в Казахстане находятся под полным контролем, но вы можете связаться с посольством Республики Казахстан в Грузии, горячая линия: +995 322 55 20 00", написал Джахуташвили на своей странице в соцсети Facebook.
Кроме того, по его словам, исходя из ситуации на фоне ограничения и переноса полетов, ряд гостиниц в Грузии разработали специальные льготные тарифы для граждан Казахстана по ходатайству посольства Казахстана.
На данный момент все запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.
Рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Кутаиси-Атырау откладывается уже второй день.
Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент>>
"Запланированные рейсы в Казахстан вчера и сегодня не были выполнены. Сегодня был запланирован рейс в Актау. Мы пока не можем сказать когда они будут выполнены, исходя из-за нестабильной ситуации в Казахстане", - сообщили Sputnik Грузия в Кутаисском международном аэропорту.
Рейс из Кутаиси в Атырау должен был вылететь еще вчера в 10:00 по местному времени. Полет был перенесен на сегодня на 12 часов, однако и он был отложен на неопределенное время.
В эти дни были задержаны и несколько авиарейсов. Так, рейс, который должен был выполняться в среду из Тбилиси в Алма-Ату, не состоялся. Однако рейс из Кутаиси в Нур-Султан в среду все же был выполнен.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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