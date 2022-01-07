https://sputnik-georgia.ru/20220107/situatsiya-v-kazakhstane-v-baykonure-ustanovili-povyshennyy-uroven-terrugrozy-263451254.html

Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы

Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы

Городские власти настоятельно просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T19:59+0400

2022-01-07T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Байконуре в связи с накалившейся ситуацией в Казахстане главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, пишет РИА Новости.Городские власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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