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Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
Городские власти настоятельно просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T19:59+0400
2022-01-07T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Байконуре в связи с накалившейся ситуацией в Казахстане главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, пишет РИА Новости.Городские власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, байконур, ситуация в казахстане

Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы

19:59 07.01.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в городе Байконур
Повседневная жизнь в городе Байконур - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Городские власти настоятельно просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Байконуре в связи с накалившейся ситуацией в Казахстане главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, пишет РИА Новости.
"Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности", - указано на сайте администрации города.
Городские власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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