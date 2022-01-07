https://sputnik-georgia.ru/20220107/situatsiya-v-kazakhstane-v-baykonure-ustanovili-povyshennyy-uroven-terrugrozy-263451254.html
Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
Городские власти настоятельно просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T19:59+0400
2022-01-07T19:59+0400
2022-01-07T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Байконуре в связи с накалившейся ситуацией в Казахстане главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, пишет РИА Новости.Городские власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, байконур, ситуация в казахстане
Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
Городские власти настоятельно просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik.
В Байконуре в связи с накалившейся ситуацией в Казахстане главой администрации Константином Бусыгиным установлен повышенный уровень опасности, пишет РИА Новости
.
"Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности", - указано на сайте администрации города.
Городские власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Как уточняется в сообщении, ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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