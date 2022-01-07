https://sputnik-georgia.ru/20220107/skandalnye-itogi-ekspertizy-po-smerti-operatora-tv-pirveli-ot-chego-umer-lashkarava-263455648.html

Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?

Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?

Экспертная оценка была проведена в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули и отправлена МВД Грузии 30 декабря 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T23:55+0400

2022-01-07T23:55+0400

2022-01-08T00:27+0400

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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Первый канал обнародовал со ссылкой на МВД Грузии результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу причины смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которые стали поводом для недовольства адвокатов семьи.Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. На акции оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная передозировкой героина, с очагами инфекции в паховой области.В результате подробного изучения кровоизлияний, в тканях и под кожей были обнаружены наркотические вещества героин, морфин, кодеин, моноацетилморфин. Эти же препараты и их метаболиты были обнаружены в крови и моче.По данным судмедэкспертов, последняя инъекция героина была сделана незадолго до смерти - в промежутке от 10 минут до 3 часов.Тем временем адвокаты семьи Лашкарава недовольны тем, что результаты экспертизы, известные МВД Грузии, не были отправлены семье."Мы, адвокаты семьи, узнали о заключении экспертизы из СМИ тогда, когда она уже более недели известна следствию", - заявил адвокат семьи Нико Симонишвили.При этом он выразил полное недоверие результатам экспертизы. По его словам, МВД Грузии отказалось отправлять данные в американскую или британскую лабораторию, как этого требовала семья погибшего оператора.Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО >>>Более того, по словам адвокатов, семья в течение 4 часов после того, как забрали тело Лашкарава 11 июля, не знала, где оно находится и какие манипуляции с ним проводились.Симонишвили утверждает, что сомнения у защиты вызывает и тот факт, что результаты экспертизы были обнародованы, только когда ЮНЕСКО внесла Лашкарава в список убитых грузинских журналистов.Сразу после обнародования списка МИД Грузии сделало заявление, что отправит в ЮНЕСКО заключение экспертизы, дабы исправить неточности в данных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, мид грузии, юнеско, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция