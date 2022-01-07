https://sputnik-georgia.ru/20220107/skandalnye-itogi-ekspertizy-po-smerti-operatora-tv-pirveli-ot-chego-umer-lashkarava-263455648.html
Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?
Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?
Экспертная оценка была проведена в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули и отправлена МВД Грузии 30 декабря 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T23:55+0400
2022-01-07T23:55+0400
2022-01-08T00:27+0400
общество
новости
грузия
мвд грузии
тбилиси
мид грузии
юнеско
смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262561620_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_0d448ce26aaba9555bfeb051aad0c829.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Первый канал обнародовал со ссылкой на МВД Грузии результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу причины смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которые стали поводом для недовольства адвокатов семьи.Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. На акции оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная передозировкой героина, с очагами инфекции в паховой области.В результате подробного изучения кровоизлияний, в тканях и под кожей были обнаружены наркотические вещества героин, морфин, кодеин, моноацетилморфин. Эти же препараты и их метаболиты были обнаружены в крови и моче.По данным судмедэкспертов, последняя инъекция героина была сделана незадолго до смерти - в промежутке от 10 минут до 3 часов.Тем временем адвокаты семьи Лашкарава недовольны тем, что результаты экспертизы, известные МВД Грузии, не были отправлены семье."Мы, адвокаты семьи, узнали о заключении экспертизы из СМИ тогда, когда она уже более недели известна следствию", - заявил адвокат семьи Нико Симонишвили.При этом он выразил полное недоверие результатам экспертизы. По его словам, МВД Грузии отказалось отправлять данные в американскую или британскую лабораторию, как этого требовала семья погибшего оператора.Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО >>>Более того, по словам адвокатов, семья в течение 4 часов после того, как забрали тело Лашкарава 11 июля, не знала, где оно находится и какие манипуляции с ним проводились.Симонишвили утверждает, что сомнения у защиты вызывает и тот факт, что результаты экспертизы были обнародованы, только когда ЮНЕСКО внесла Лашкарава в список убитых грузинских журналистов.Сразу после обнародования списка МИД Грузии сделало заявление, что отправит в ЮНЕСКО заключение экспертизы, дабы исправить неточности в данных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262561620_81:85:1106:854_1920x0_80_0_0_80c552e5f6b88e1289e5e150ed657f06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, мид грузии, юнеско, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция
Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?
23:55 07.01.2022 (обновлено: 00:27 08.01.2022)
Экспертная оценка была проведена в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули и отправлена МВД Грузии 30 декабря
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik.
Первый канал обнародовал
со ссылкой на МВД Грузии результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу причины смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которые стали поводом для недовольства адвокатов семьи.
Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. На акции оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Экспертиза, проведенная в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули и отправленная МВД Грузии 30 декабря, подтвердила первоначальную версию МВД Грузии о том, что причиной смерти Лашкарава стала передозировка наркотиками, а не травмы, полученные на акции.
Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная передозировкой героина, с очагами инфекции в паховой области.
В результате подробного изучения кровоизлияний, в тканях и под кожей были обнаружены наркотические вещества героин, морфин, кодеин, моноацетилморфин. Эти же препараты и их метаболиты были обнаружены в крови и моче.
По данным судмедэкспертов, последняя инъекция героина была сделана незадолго до смерти - в промежутке от 10 минут до 3 часов.
Также экспертиза подтвердила факт жестокого избиения телеоператора 5 июля. По ее версии, у Лашкарава были кровоизлияния по всему телу, сотрясение мозга, повреждение глазницы и роговицы глаза и глазного яблока.
Тем временем адвокаты семьи Лашкарава недовольны тем, что результаты экспертизы, известные МВД Грузии, не были отправлены семье.
"Мы, адвокаты семьи, узнали о заключении экспертизы из СМИ тогда, когда она уже более недели известна следствию", - заявил адвокат семьи Нико Симонишвили.
При этом он выразил полное недоверие результатам экспертизы. По его словам, МВД Грузии отказалось отправлять данные в американскую или британскую лабораторию, как этого требовала семья погибшего оператора.
Более того, по словам адвокатов, семья в течение 4 часов после того, как забрали тело Лашкарава 11 июля, не знала, где оно находится и какие манипуляции с ним проводились.
Симонишвили утверждает, что сомнения у защиты вызывает и тот факт, что результаты экспертизы были обнародованы, только когда ЮНЕСКО внесла Лашкарава в список убитых грузинских журналистов.
Сразу после обнародования списка МИД Грузии сделало заявление, что отправит в ЮНЕСКО заключение экспертизы, дабы исправить неточности в данных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.