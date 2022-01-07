https://sputnik-georgia.ru/20220107/ubiystvo-ili-gibel-v-gruzii-nazvali-neadekvatnymi-dannye-yunesko-263454784.html

Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО

Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО

В "Грузинской мечте" не согласились с включением Лашкарава в список убитых журналистов ЮНЕСКО 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T22:22+0400

2022-01-07T22:22+0400

2022-01-07T22:56+0400

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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Внесение в список убитых журналистов в Грузии оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава вызвало неоднозначную реакцию в Грузии.Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. В тот день оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице. По версии МВД Грузии, Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.Между тем в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что в ЮНЕСКО будет отправлено заключение экспертизы."Этот список был опубликован в июле, и в графе Лексо Лашкарава есть отметка "новый случай", что указывает на то, что ЮНЕСКО ждет материалов экспертизы. Министерство иностранных дел уже запросило у МВД Грузии отчет экспертизы, который мы направим в ЮНЕСКО, и, соответственно, список будет обновлен", - говорится в заявлении МИД Грузии.Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД >>>В пятницу, после того, как представители власти Грузии заявили об ошибках, в данные на сайте ЮНЕСКО были внесены изменения. В частности, датой смерти теперь указано не 5 июля, а 11-ое. Там же отмечено, что гендиректор ЮНЕСКО призвал власти Грузии обеспечить прозрачное и всеобъемлющее расследование по этому делу.Смерть Лашкарава вызвала большой общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они заявили, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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