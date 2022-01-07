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Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО
Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО
В "Грузинской мечте" не согласились с включением Лашкарава в список убитых журналистов ЮНЕСКО 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T22:22+0400
2022-01-07T22:56+0400
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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Внесение в список убитых журналистов в Грузии оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава вызвало неоднозначную реакцию в Грузии.Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. В тот день оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице. По версии МВД Грузии, Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.Между тем в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что в ЮНЕСКО будет отправлено заключение экспертизы."Этот список был опубликован в июле, и в графе Лексо Лашкарава есть отметка "новый случай", что указывает на то, что ЮНЕСКО ждет материалов экспертизы. Министерство иностранных дел уже запросило у МВД Грузии отчет экспертизы, который мы направим в ЮНЕСКО, и, соответственно, список будет обновлен", - говорится в заявлении МИД Грузии.Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД &gt;&gt;&gt;В пятницу, после того, как представители власти Грузии заявили об ошибках, в данные на сайте ЮНЕСКО были внесены изменения. В частности, датой смерти теперь указано не 5 июля, а 11-ое. Там же отмечено, что гендиректор ЮНЕСКО призвал власти Грузии обеспечить прозрачное и всеобъемлющее расследование по этому делу.Смерть Лашкарава вызвала большой общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они заявили, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, мид грузии, юнеско, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

Убийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО

22:22 07.01.2022 (обновлено: 22:56 07.01.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovТраурная акция в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава 2 декабря 2021 года
Траурная акция в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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В "Грузинской мечте" не согласились с включением Лашкарава в список убитых журналистов ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Внесение в список убитых журналистов в Грузии оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава вызвало неоднозначную реакцию в Грузии.
Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. В тот день оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице. По версии МВД Грузии, Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.

"Эти данные ЮНЕСКО неадекватны и ошибочны. Причины смерти установлены следствием, и насколько я знаю, члены семьи согласились с ними. Поэтому давайте никому не позволим интерпретировать", — сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Закруа.

Между тем в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что в ЮНЕСКО будет отправлено заключение экспертизы.
"Этот список был опубликован в июле, и в графе Лексо Лашкарава есть отметка "новый случай", что указывает на то, что ЮНЕСКО ждет материалов экспертизы. Министерство иностранных дел уже запросило у МВД Грузии отчет экспертизы, который мы направим в ЮНЕСКО, и, соответственно, список будет обновлен", - говорится в заявлении МИД Грузии.
Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД >>>
В пятницу, после того, как представители власти Грузии заявили об ошибках, в данные на сайте ЮНЕСКО были внесены изменения. В частности, датой смерти теперь указано не 5 июля, а 11-ое. Там же отмечено, что гендиректор ЮНЕСКО призвал власти Грузии обеспечить прозрачное и всеобъемлющее расследование по этому делу.
Смерть Лашкарава вызвала большой общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они заявили, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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