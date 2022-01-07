https://sputnik-georgia.ru/20220107/v-gruzii-zhenschina-vyigrala-100-tysyach-lari-v-kovid-lotereyu-263446272.html

В Грузии женщина выиграла 100 тысяч лари в ковид-лотерею

В Грузии женщина выиграла 100 тысяч лари в ковид-лотерею

Главный приз лотереи "Сделай прививку и выиграй" достался 27-летней жительнице Тбилиси 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T15:47+0400

2022-01-07T15:47+0400

2022-01-07T16:16+0400

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"лотерейной компании грузии"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Поощрительная лотерея для вакцинированных от коронавируса завершилась — в последний день 2021 года в Грузии были разыграны 100 тысяч лари, сообщает телеканал "Рустави 2".Самой везучей из 122 349 вакцинированных жителей страны оказалась 27-летняя Анна Нозадзе. Итоговый розыгрыш поощрительной лотереи "Сделай прививку и выиграй" состоялся 31 декабря в прямом эфире "Общественного вещателя".Анна живет в поселке Лило (пригород Тбилиси) с родителями и братом. Девушка временно безработная, а на выигрыш планирует открыть собственный косметологический кабинет, сообщает телекомпания.Победителями лотереи для привитых от ковида в Грузии стали тысячи человек>>Всего победителями поощрительной лотереи для вакцинированных в Грузии стали 17 055 человек, а сумма выигрыша составила 2,7 миллиона лари.Лотерея в Грузии проходила с 13 сентября 2021 года с целью активизации процесса вакцинации от коронавируса. В розыгрыше участвовали все, кому после вакцинации присваивался уникальный код Национального центра по контролю заболеваний (NCDC). У Лотерейной компании был доступ к этой базе.Победители определялись методом случайного отбора. Общий призовой фонд лотереи составлял 2,8 миллиона лари (около 900 тысяч долларов).Ежедневно в лотерею разыгрывались призы в 100 и 500 лари, еженедельно – 1 тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари.По данным на 7 января, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 296 326 человек, то есть 40,6% взрослого населения страны. Бустер-дозой вакцинированы 82 355 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, "лотерейной компании грузии", коронавирус covid-19