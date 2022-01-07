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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае
Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T22:34+0400
2022-01-07T22:34+0400
происшествия
новости
в мире
китай
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае - подземные толчки были зафиксированы в провинции Цинхай, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 17.45 по времени UTC (21.45 тбл). По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан (население 144 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 40 километров.На данный момент сообщения о жертвах и разрушениях еще не поступали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, китай, землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

22:34 07.01.2022
© AFP / ADEK BERRYСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© AFP / ADEK BERRY
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Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае - подземные толчки были зафиксированы в провинции Цинхай, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 17.45 по времени UTC (21.45 тбл). По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан (население 144 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 40 километров.
На данный момент сообщения о жертвах и разрушениях еще не поступали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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