https://sputnik-georgia.ru/20220107/zemletryasenie-magnitudoy-63-proizoshlo-v-kitae--263455089.html

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае - подземные толчки были зафиксированы в провинции Цинхай, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 17.45 по времени UTC (21.45 тбл). По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан (население 144 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 40 километров.На данный момент сообщения о жертвах и разрушениях еще не поступали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, китай, землетрясение