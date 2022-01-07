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Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля
Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля
С 1 февраля в грузинской столице также будет задействована абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T01:33+0400
2022-01-07T01:33+0400
2022-01-07T01:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Желтые микроавтобусы перестанут курсировать по маршрутам Тбилиси с 1 февраля - с этого же дня в столице будут введены новые проездные, заявил глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.Желающие уже могут приобрести новые проездные в кассах станций метрополитена. Эти абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи. "Что касается "Метроманов", единоразовая оплата такими картами остается в силе", - сказал Цилосани.Кроме того, Цилосани ответил на критику по поводу увеличения стоимости проезда на общественном транспорте при нововведении и назвал ее ошибочной.Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте столицы? >>>По его словам, даже при самых пессимистичных расчетах все убедились, что для тех, кто является основным пользователем, а их 90%, общественный транспорт не подорожает или останется бесплатным для тех, кто пользуется льготами.Остальные 10% - это туристы и другие граждане, которые редко пользуются общественным транспортом, отметил глава Агентства муниципального транспортаНа граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются, и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами. Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт, маршрутки, транспорт в грузии, общественный транспорт в грузии
Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля
С 1 февраля в грузинской столице также будет задействована абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Желтые микроавтобусы перестанут курсировать по маршрутам Тбилиси с 1 февраля - с этого же дня в столице будут введены новые проездные, заявил глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.
"Когда карты будут активированы, то есть с 1 февраля, ни одна из желтых маршруток не будет курсировать в столице. На сегодняшний день вся тысяча микроавтобусов завезена: 450 уже в сети, 550 готовятся к запуску. Сейчас необходимо установить платежные автоматы и счетчики", - сказал Цилосани.
Желающие уже могут приобрести новые проездные в кассах станций метрополитена. Эти абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи. "Что касается "Метроманов", единоразовая оплата такими картами остается в силе", - сказал Цилосани.
Кроме того, Цилосани ответил на критику по поводу увеличения стоимости проезда на общественном транспорте при нововведении и назвал ее ошибочной.
По его словам, даже при самых пессимистичных расчетах все убедились, что для тех, кто является основным пользователем, а их 90%, общественный транспорт не подорожает или останется бесплатным для тех, кто пользуется льготами.
Остальные 10% - это туристы и другие граждане, которые редко пользуются общественным транспортом, отметил глава Агентства муниципального транспорта
На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются, и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.
Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.
При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.
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