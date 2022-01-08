https://sputnik-georgia.ru/20220108/grazhdanin-izrailya-gruzinskogo-proiskhozhdeniya-pogib-v-kazakhstane-263465297.html
Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
Молодой мужчина ехал на работу с двумя друзьями, когда по их машине стали стрелять 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T17:01+0400
2022-01-08T17:01+0400
2022-01-08T17:01+0400
происшествия
новости
в мире
казахстан
алматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263433587_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_688c749be2cf87b2c3688b4f8f90394b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Гражданин Израиля Леван Когеашвили был убит в казахстанском городе Алма-Ата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля.Отмечается, что израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями, проживающими в Казахстане, и членами семьи в Израиле и оказывают помощь в доставке тела для захоронения на родину.Ведомство подчеркивает, что Когеашвили не принимал участие в акциях протеста, а просто ехал на работу еще с двумя молодыми людьми, когда по их машине стали стрелять. Молодой человек погиб на месте, его спутники получили ранения.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
алматы
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263433587_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fa3096a9ebde3b502eda197a8778c1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, казахстан, алматы
Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
Молодой мужчина ехал на работу с двумя друзьями, когда по их машине стали стрелять
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Гражданин Израиля Леван Когеашвили был убит в казахстанском городе Алма-Ата, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД Израиля.
"Леван Когеашвили был убит прошлой ночью в результате перестрелки в казахстанском городе Алма-Ата в ходе массовых беспорядков в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями, проживающими в Казахстане, и членами семьи в Израиле и оказывают помощь в доставке тела для захоронения на родину.
Ведомство подчеркивает, что Когеашвили не принимал участие в акциях протеста, а просто ехал на работу еще с двумя молодыми людьми, когда по их машине стали стрелять. Молодой человек погиб на месте, его спутники получили ранения.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.