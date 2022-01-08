https://sputnik-georgia.ru/20220108/grazhdanin-izrailya-gruzinskogo-proiskhozhdeniya-pogib-v-kazakhstane-263465297.html

Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане

Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане

Молодой мужчина ехал на работу с двумя друзьями, когда по их машине стали стрелять 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Гражданин Израиля Леван Когеашвили был убит в казахстанском городе Алма-Ата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля.Отмечается, что израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями, проживающими в Казахстане, и членами семьи в Израиле и оказывают помощь в доставке тела для захоронения на родину.Ведомство подчеркивает, что Когеашвили не принимал участие в акциях протеста, а просто ехал на работу еще с двумя молодыми людьми, когда по их машине стали стрелять. Молодой человек погиб на месте, его спутники получили ранения.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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