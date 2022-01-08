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Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры

Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры

По предварительной информации, в воскресенье в Грузию прибудет второй с 5 января рейс – он будет из города Актау 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси прилетели 68 пассажиров, в том числе три гражданина Грузии.Барамидзе также сообщила о вероятном прибытии в Тбилиси первого рейса из Актау.Ранее МИД страны сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 граждан Грузии.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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