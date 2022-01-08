Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220108/iz-gruzii-v-kazakhstan-vpervye-za-tri-dnya-uleteli-passazhiry-263468708.html
Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
По предварительной информации, в воскресенье в Грузию прибудет второй с 5 января рейс – он будет из города Актау 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T20:30+0400
2022-01-08T20:30+0400
общество
новости
грузия
казахстан
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251646025_0:38:1957:1139_1920x0_80_0_0_777f56ad8322adb3bd0a4a9e91bb2442.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси прилетели 68 пассажиров, в том числе три гражданина Грузии.Барамидзе также сообщила о вероятном прибытии в Тбилиси первого рейса из Актау.Ранее МИД страны сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 граждан Грузии.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
нур-султан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251646025_195:0:1763:1176_1920x0_80_0_0_fdff1320329ff074a80c9d9791e60476.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, казахстан, нур-султан

Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры

20:30 08.01.2022
© photo: Kutaisi International Airport / FBПассажирский самолет авиакомпании FlyArystan
Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Kutaisi International Airport / FB
Подписаться на
По предварительной информации, в воскресенье в Грузию прибудет второй с 5 января рейс – он будет из города Актау
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.
В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси прилетели 68 пассажиров, в том числе три гражданина Грузии.
Барамидзе также сообщила о вероятном прибытии в Тбилиси первого рейса из Актау.
"По предварительной информации, которую нам предоставляют авиакомпании, завтра планируется полет рейса из Актау в Тбилисский международный аэропорт. Пока ведутся переговоры, какого размера будет самолет, поэтому я не могу назвать точное число пассажиров. Пока точно известно только то, что рейс прибудет", - сказала Какабадзе в эфире Первого канала.
Ранее МИД страны сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 граждан Грузии.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
20:30Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
20:00Ученые предупредили об опасности появления коронавируса-"супермутанта"
19:30Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
19:00Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявил глава исполкома СНГ
18:31Независимый эксперт согласен с результатами медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
18:00Как спланировать новый год – 5 советов от психологов
17:30Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
17:01Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
16:43Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
16:31В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
16:00Лидеры ОДКБ проведут переговоры в формате видеоконференции
15:52Турецкий самолет при посадке в Батуми сдувало ветром - видео
15:31Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
15:01Грузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся
14:31В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
14:00Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам
13:31Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
13:01День общенационального траура объявлен в Казахстане 10 января
12:30Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности