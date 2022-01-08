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Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
По предварительной информации, в воскресенье в Грузию прибудет второй с 5 января рейс – он будет из города Актау 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси прилетели 68 пассажиров, в том числе три гражданина Грузии.Барамидзе также сообщила о вероятном прибытии в Тбилиси первого рейса из Актау.Ранее МИД страны сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 граждан Грузии.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, казахстан, нур-султан
Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
По предварительной информации, в воскресенье в Грузию прибудет второй с 5 января рейс – он будет из города Актау
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.
В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси прилетели 68 пассажиров, в том числе три гражданина Грузии.
Барамидзе также сообщила о вероятном прибытии в Тбилиси первого рейса из Актау.
"По предварительной информации, которую нам предоставляют авиакомпании, завтра планируется полет рейса из Актау в Тбилисский международный аэропорт. Пока ведутся переговоры, какого размера будет самолет, поэтому я не могу назвать точное число пассажиров. Пока точно известно только то, что рейс прибудет", - сказала Какабадзе в эфире Первого канала
.
Ранее МИД страны сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 граждан Грузии.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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