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Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
По словам Зурабишвили, нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T22:05+0400
2022-01-08T22:05+0400
происшествия
новости
в мире
казахстан
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Грузии выразила озабоченность событиями в Казахстане и осудила насилие, происходящее в стране.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, казахстан, саломе зурабишвили

Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане

22:05 08.01.2022
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам Зурабишвили, нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Грузии выразила озабоченность событиями в Казахстане и осудила насилие, происходящее в стране.
"Я очень озабочена существующим положением в Казахстане. Я осуждаю насилие, которое мы увидели, и у меня есть надежда на быструю деэскалацию ситуации. Права граждан и их безопасность должны быть защищены. Нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности", - написала Зурабишвили в Twitter.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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