https://sputnik-georgia.ru/20220108/prezident-gruzii-sdelala-pervyy-kommentariy-po-sobytiyam-v-kazakhstane-263470088.html

Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане

Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане

По словам Зурабишвили, нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Грузии выразила озабоченность событиями в Казахстане и осудила насилие, происходящее в стране.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, казахстан, саломе зурабишвили