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Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
По словам Зурабишвили, нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T22:05+0400
2022-01-08T22:05+0400
2022-01-08T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Грузии выразила озабоченность событиями в Казахстане и осудила насилие, происходящее в стране.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, казахстан, саломе зурабишвили
Президент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
По словам Зурабишвили, нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Грузии выразила озабоченность событиями в Казахстане и осудила насилие, происходящее в стране.
"Я очень озабочена существующим положением в Казахстане. Я осуждаю насилие, которое мы увидели, и у меня есть надежда на быструю деэскалацию ситуации. Права граждан и их безопасность должны быть защищены. Нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности", - написала Зурабишвили в Twitter
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Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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