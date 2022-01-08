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В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение

В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение

Вооруженные преступники 6 янваоя ворвались в здание больницы и требовали, чтобы врачи помогли раненым боевикам 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, как боевики ворвались в медучреждение в четверг, передает Sputnik Казахстан.В четверг казахстанский государственный телеканал сообщал, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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