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В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
Вооруженные преступники 6 янваоя ворвались в здание больницы и требовали, чтобы врачи помогли раненым боевикам 08.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, как боевики ворвались в медучреждение в четверг, передает Sputnik Казахстан.В четверг казахстанский государственный телеканал сообщал, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение

21:00 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVПротесты и беспорядки в Казахстане. Разрушения, погромы и сожженные машины в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Разрушения, погромы и сожженные машины в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Вооруженные преступники 6 янваоя ворвались в здание больницы и требовали, чтобы врачи помогли раненым боевикам
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, как боевики ворвались в медучреждение в четверг, передает Sputnik Казахстан.
В четверг казахстанский государственный телеканал сообщал, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.
"Вооруженные боевики 6 января ворвались в больницу №7 и потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым преступникам. Об этом корреспонденту агентства Sputnik Казахстан рассказал сотрудник больницы. При этом они обстреляли третий этаж, где находится реанимационное отделение. К счастью, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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