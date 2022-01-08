https://sputnik-georgia.ru/20220108/v-bolnitse-alma-aty-rasskazali-o-napadenii-boevikov-na-meduchrezhdenie-263467147.html
В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
Вооруженные преступники 6 янваоя ворвались в здание больницы и требовали, чтобы врачи помогли раненым боевикам 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T21:00+0400
2022-01-08T21:00+0400
2022-01-08T21:00+0400
происшествия
новости
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263434023_672:390:3208:1816_1920x0_80_0_0_edea108250c24d6fa3e749db076ee656.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, как боевики ворвались в медучреждение в четверг, передает Sputnik Казахстан.В четверг казахстанский государственный телеканал сообщал, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263434023_947:338:2917:1816_1920x0_80_0_0_b8c62f3a4093ae1dd91d51ff6bf41024.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, казахстан
В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
Вооруженные преступники 6 янваоя ворвались в здание больницы и требовали, чтобы врачи помогли раненым боевикам
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, как боевики ворвались в медучреждение в четверг, передает Sputnik Казахстан
.
В четверг казахстанский государственный телеканал сообщал, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.
"Вооруженные боевики 6 января ворвались в больницу №7 и потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым преступникам. Об этом корреспонденту агентства Sputnik Казахстан рассказал сотрудник больницы. При этом они обстреляли третий этаж, где находится реанимационное отделение. К счастью, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан
.
Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.