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В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на него уже началась 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T16:31+0400
2022-01-08T16:33+0400
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мид грузии
кутаисский международный аэропорт
нур-султан
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет из Нур-Султана прибыл в Кутаисский международный аэропорт с 68 пассажирами на борту, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Рейс осуществила компания FlyArystan. По данным МИД Грузии, на борту рейса всего три гражданина страны."К этому времени, по имеющейся у посольства информации, рейсом Нур-Султан – Кутаиси планируется возвращение трех граждан Грузии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.В МИД отмечают, что как только будет назначен рейс из города Актау, на родину отправятся еще 60 граждан Грузии.Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на этот рейс уже началась.На данный момент другие запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, казахстан, мид грузии, кутаисский международный аэропорт, нур-султан

В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана

16:31 08.01.2022 (обновлено: 16:33 08.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт - терминал регистрации и продажа авиабилетов
Кутаисский международный аэропорт - терминал регистрации и продажа авиабилетов - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на него уже началась
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет из Нур-Султана прибыл в Кутаисский международный аэропорт с 68 пассажирами на борту, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Рейс осуществила компания FlyArystan. По данным МИД Грузии, на борту рейса всего три гражданина страны.
"К этому времени, по имеющейся у посольства информации, рейсом Нур-Султан – Кутаиси планируется возвращение трех граждан Грузии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД отмечают, что как только будет назначен рейс из города Актау, на родину отправятся еще 60 граждан Грузии.
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на этот рейс уже началась.
На данный момент другие запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.
В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.
Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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