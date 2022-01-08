https://sputnik-georgia.ru/20220108/v-gruziyu-vpervye-za-tri-dnya-pribyl-reys-iz-kazakhstana-263464067.html
В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на него уже началась 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T16:31+0400
2022-01-08T16:31+0400
2022-01-08T16:33+0400
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казахстан
мид грузии
кутаисский международный аэропорт
нур-султан
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет из Нур-Султана прибыл в Кутаисский международный аэропорт с 68 пассажирами на борту, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Рейс осуществила компания FlyArystan. По данным МИД Грузии, на борту рейса всего три гражданина страны."К этому времени, по имеющейся у посольства информации, рейсом Нур-Султан – Кутаиси планируется возвращение трех граждан Грузии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.В МИД отмечают, что как только будет назначен рейс из города Актау, на родину отправятся еще 60 граждан Грузии.Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на этот рейс уже началась.На данный момент другие запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, казахстан, мид грузии, кутаисский международный аэропорт, нур-султан
В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
16:31 08.01.2022 (обновлено: 16:33 08.01.2022)
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на него уже началась
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Самолет из Нур-Султана прибыл в Кутаисский международный аэропорт с 68 пассажирами на борту, сообщает телекомпания "Мтавари архи"
.
Рейс осуществила компания FlyArystan. По данным МИД Грузии, на борту рейса всего три гражданина страны.
"К этому времени, по имеющейся у посольства информации, рейсом Нур-Султан – Кутаиси планируется возвращение трех граждан Грузии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД отмечают, что как только будет назначен рейс из города Актау, на родину отправятся еще 60 граждан Грузии.
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси – Нур-Султан. Регистрация на этот рейс уже началась.
На данный момент другие запланированные рейсы из Грузии в Казахстан отменены.
В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.
Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали временные помещения под коворкинг с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному интернету.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.