https://sputnik-georgia.ru/20220109/chislo-infitsirovannykh-omikronom-v-gruzii-mozhet-za-sutki-vyrasti-vdvoe-263475669.html

Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое

Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое

От всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, 10% приходится на "омикрон" 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T13:03+0400

2022-01-09T13:03+0400

2022-01-09T13:39+0400

пятая волна

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амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В лабораториях Грузии изучают несколько сотен подозрительных случаев коронавируса, которые могут быть его новым штаммом "омикрон", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По данным на утро 9 января, в Грузии с 20 декабря выявлено 600 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев.По словам главного эпидемиолога, 10% от всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, это "омикрон".Что касается состояния инфицированных новым штаммом граждан, то только восемь человек из 600 были госпитализированы. К этому моменту пять из них уже выписаны и трое остаются под наблюдением специалистов из-за сопутствующих заболеваний.По словам Гамкрелидзе, увеличено число инфицированных "омикроном" среди детей и подростков до 18 лет.Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика? >>Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса.В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19