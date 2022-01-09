https://sputnik-georgia.ru/20220109/chislo-infitsirovannykh-omikronom-v-gruzii-mozhet-za-sutki-vyrasti-vdvoe-263475669.html
Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
От всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, 10% приходится на "омикрон" 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T13:03+0400
2022-01-09T13:03+0400
2022-01-09T13:39+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_3cb02c77a96c4ad8973719a7bc526222.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В лабораториях Грузии изучают несколько сотен подозрительных случаев коронавируса, которые могут быть его новым штаммом "омикрон", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По данным на утро 9 января, в Грузии с 20 декабря выявлено 600 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев.По словам главного эпидемиолога, 10% от всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, это "омикрон".Что касается состояния инфицированных новым штаммом граждан, то только восемь человек из 600 были госпитализированы. К этому моменту пять из них уже выписаны и трое остаются под наблюдением специалистов из-за сопутствующих заболеваний.По словам Гамкрелидзе, увеличено число инфицированных "омикроном" среди детей и подростков до 18 лет.Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика? >>Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса.В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_104:36:966:682_1920x0_80_0_0_de2bb8ead368b273458212114fc816a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
13:03 09.01.2022 (обновлено: 13:39 09.01.2022)
От всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, 10% приходится на "омикрон"
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В лабораториях Грузии изучают несколько сотен подозрительных случаев коронавируса, которые могут быть его новым штаммом "омикрон", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По данным на утро 9 января, в Грузии с 20 декабря выявлено 600 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев.
"Лабораторно у нас 600 подтвержденных случаев. Но еще несколько сотен изучаются в лабораториях. Ожидается, что сегодня и завтра число случаев увеличится. Не исключено, что оно увеличится вдвое", - сказал Гамкрелидзе журналистам.
По словам главного эпидемиолога, 10% от всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, это "омикрон".
Что касается состояния инфицированных новым штаммом граждан, то только восемь человек из 600 были госпитализированы. К этому моменту пять из них уже выписаны и трое остаются под наблюдением специалистов из-за сопутствующих заболеваний.
По словам Гамкрелидзе, увеличено число инфицированных "омикроном" среди детей и подростков до 18 лет.
Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса.В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.