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Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
От всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, 10% приходится на "омикрон" 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T13:03+0400
2022-01-09T13:39+0400
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амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В лабораториях Грузии изучают несколько сотен подозрительных случаев коронавируса, которые могут быть его новым штаммом "омикрон", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По данным на утро 9 января, в Грузии с 20 декабря выявлено 600 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев.По словам главного эпидемиолога, 10% от всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, это "омикрон".Что касается состояния инфицированных новым штаммом граждан, то только восемь человек из 600 были госпитализированы. К этому моменту пять из них уже выписаны и трое остаются под наблюдением специалистов из-за сопутствующих заболеваний.По словам Гамкрелидзе, увеличено число инфицированных "омикроном" среди детей и подростков до 18 лет.Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика? &gt;&gt;Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса.В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое

13:03 09.01.2022 (обновлено: 13:39 09.01.2022)
© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© Government of Georgia
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От всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, 10% приходится на "омикрон"
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В лабораториях Грузии изучают несколько сотен подозрительных случаев коронавируса, которые могут быть его новым штаммом "омикрон", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По данным на утро 9 января, в Грузии с 20 декабря выявлено 600 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев.
"Лабораторно у нас 600 подтвержденных случаев. Но еще несколько сотен изучаются в лабораториях. Ожидается, что сегодня и завтра число случаев увеличится. Не исключено, что оно увеличится вдвое", - сказал Гамкрелидзе журналистам.
По словам главного эпидемиолога, 10% от всех случаев коронавируса, которые регистрируются в стране в последние дни, это "омикрон".
Что касается состояния инфицированных новым штаммом граждан, то только восемь человек из 600 были госпитализированы. К этому моменту пять из них уже выписаны и трое остаются под наблюдением специалистов из-за сопутствующих заболеваний.
По словам Гамкрелидзе, увеличено число инфицированных "омикроном" среди детей и подростков до 18 лет.
Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика? >>
Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса.В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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