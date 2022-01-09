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Десятки тысяч жителей центральных районов Тбилиси останутся без воды

Десятки тысяч жителей центральных районов Тбилиси останутся без воды

В ходе восстановительных работ компания будет обеспечивать население водой цистернами 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T17:32+0400

2022-01-09T17:32+0400

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общество

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В связи с аварией на водопроводе на улице Маршала Геловани (№6) в Тбилиси, десятки жителей центральных районов столицы - Мтацминда, Ваке, Сабуртало, Крцаниси и Чугурети, останутся без воды, сообщает столичная водораспределительная компания Georgian Water and Power.По информации GWP, подача воды будет возобновлена в 08:00 10 января.Отключение коснется жителей улиц Киачели, Макашвили , Гогебашвили, Николадзе, Варазис хеви, Анджапаридзе, Меликишвили, части проспекта Костава, проспекта Чавчавадзе, улиц Абашидзе, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Кипшидзе, Мцхетской,части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, Бахтриони, Пекина, Долидзе, Иоселиани.В Крцанисском районе воду отключат жителям улиц Пушкина, Асатиани, Горгасали, Ортачала, Гвинис агмарти (Винный подъем), Або Тбилели и близлежащих улиц.В Чугуретском - жителям улицы Марджанишвили с N2-18 и N1-21 и улицы Ушанги Чхаидзе.Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца >>В ходе восстановительных работ компания будет обеспечивать население водой цистернами. В случае дополнительных вопросов абоненты могут звонить на горячую линию GWP – 2 93 11 11.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power