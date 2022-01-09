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Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
Президент Казахстана предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Переговоры лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции пройдет в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью СМИ."Да. Готовимся в понедельник", — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, дмитрий песков, ситуация в казахстане

Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану

15:01 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
© Ministry of Defence of RussiaМиротворцы ОДКБ направляются в Казахстан. Колонна ВДВ РФ едет на аэродром
Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан. Колонна ВДВ РФ едет на аэродром - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© Ministry of Defence of Russia
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Президент Казахстана предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Переговоры лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции пройдет в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью СМИ.
"Да. Готовимся в понедельник", — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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