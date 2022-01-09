https://sputnik-georgia.ru/20220109/glavy-stran-odkb-provedut-peregovory-po-kazakhstanu-263477773.html

Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану

Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану

Президент Казахстана предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T15:01+0400

2022-01-09T15:01+0400

2022-01-09T16:04+0400

новости

в мире

казахстан

дмитрий песков

ситуация в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263429208_0:5:1301:736_1920x0_80_0_0_81536750d07d669d6af6c0cc8f5306bb.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Переговоры лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции пройдет в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью СМИ."Да. Готовимся в понедельник", — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, казахстан, дмитрий песков, ситуация в казахстане