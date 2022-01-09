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Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
Президент Казахстана предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T15:01+0400
2022-01-09T15:01+0400
2022-01-09T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Переговоры лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции пройдет в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью СМИ."Да. Готовимся в понедельник", — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, дмитрий песков, ситуация в казахстане
Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
15:01 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
Президент Казахстана предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Переговоры лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции пройдет в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью СМИ.
"Да. Готовимся в понедельник", — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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