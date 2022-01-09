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Ковид-статистика Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси и регионах растет
Ковид-статистика Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси и регионах растет
На сегодняшний день в стране 33 218 активных случаев, 4 418 человек проходят лечение в больницах, состояние 1 089 пациентов расценивается как тяжелое 09.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Из 3 842 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 2 089, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии вылечились 777 пациентов, скончался 31.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 959 874 случая заболевания коронавирусом, 14 187 стали жертвами COVID-19, вылечились – 912 443.На сегодняшний день в стране 33 218 активных случаев, 4 418 человек проходят лечение в больницах, 1 4 93 находятся в ковид-гостиницах, 27 307 проходят курс лечения на дому. В самоизоляции остаются 28 226 граждан.Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое &gt;&gt;Состояние 1 089 пациентов расценивается как тяжелое, из них 275 подключены к аппарату ИВЛ.В стране за последние 24 часа сделано 34 тысячи тестов на коронавирус: 21 147 – на антиген и 12 853– ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 11.3%, за две недели – 7,45%, за семь дней – 9,17%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси и регионах растет

20:02 09.01.2022 (обновлено: 20:16 09.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодняшний день в стране 33 218 активных случаев, 4 418 человек проходят лечение в больницах, состояние 1 089 пациентов расценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Из 3 842 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 2 089, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 474,
Имерети – 437,
Самегрело - Земо Сванети – 179,
Шида Картли – 157,
Кахети – 146,
Гурия – 141,
Квемо Картли – 108,
Мцхета-Мтианети – 52
Самцхе-Джавахети – 48,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
За последние сутки в Грузии вылечились 777 пациентов, скончался 31.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 959 874 случая заболевания коронавирусом, 14 187 стали жертвами COVID-19, вылечились – 912 443.
На сегодняшний день в стране 33 218 активных случаев, 4 418 человек проходят лечение в больницах, 1 4 93 находятся в ковид-гостиницах, 27 307 проходят курс лечения на дому. В самоизоляции остаются 28 226 граждан.
Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое >>
Состояние 1 089 пациентов расценивается как тяжелое, из них 275 подключены к аппарату ИВЛ.
В стране за последние 24 часа сделано 34 тысячи тестов на коронавирус: 21 147 – на антиген и 12 853– ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 11.3%, за две недели – 7,45%, за семь дней – 9,17%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
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