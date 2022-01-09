https://sputnik-georgia.ru/20220109/mvd-kazakhstana-utochnilo-chislo-pogibshikh-vo-vremya-besporyadkov-silovikov-263473139.html
МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
Пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T10:32+0400
2022-01-09T10:32+0400
2022-01-09T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, такие данные сообщило МВД страны.Помимо того, пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов.В ведомстве сообщили, что ситуация в столице Нур-Султане находится под контролем, а также стабилизирована во всех регионах. Захваченные ранее здания освобождены.При этом, по словам замглавы администрации Алматы Ержана Бабакумарова, в городе остаются боевики, которые оказывают сопротивление. На территории Алматинской области действует "красный" уровень террористический угрозы.К утру воскресенья все дороги республиканского значения Казахстана открыты, обеспечено движение автотранспорта. Магазины возобновляют работу, хотя и по сокращенному графику.По данным МВД, число задержанных в ходе беспорядков составляет более пяти тысяч человек, среди них есть иностранцы.При попытке пересечь границы Казахстана задержаны около 300 человек. У них изъято огнестрельное оружие, а также похищенные материальные ценности.На 9 января в Казахстане запланирован ряд международных рейсов. В частности, аэропорт Нур-Султана примет и отправит 24 международных рейса, в том числе из Минска. Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, однако не возобновит работу, пока ситуация не стабилизируется.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, казахстан, одкб, ситуация в казахстане
МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
Пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, такие данные сообщило МВД страны.
Помимо того, пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов.
В ведомстве сообщили, что ситуация в столице Нур-Султане находится под контролем, а также стабилизирована во всех регионах. Захваченные ранее здания освобождены.
При этом, по словам замглавы администрации Алматы Ержана Бабакумарова, в городе остаются боевики, которые оказывают сопротивление. На территории Алматинской области действует "красный" уровень террористический угрозы.
К утру воскресенья все дороги республиканского значения Казахстана открыты, обеспечено движение автотранспорта. Магазины возобновляют работу, хотя и по сокращенному графику.
По данным МВД, число задержанных в ходе беспорядков составляет более пяти тысяч человек, среди них есть иностранцы.
При попытке пересечь границы Казахстана задержаны около 300 человек. У них изъято огнестрельное оружие, а также похищенные материальные ценности.
На 9 января в Казахстане запланирован ряд международных рейсов. В частности, аэропорт Нур-Султана примет и отправит 24 международных рейса, в том числе из Минска. Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, однако не возобновит работу, пока ситуация не стабилизируется.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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