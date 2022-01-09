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МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков

МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков

Пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T10:32+0400

2022-01-09T10:32+0400

2022-01-09T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, такие данные сообщило МВД страны.Помимо того, пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов.В ведомстве сообщили, что ситуация в столице Нур-Султане находится под контролем, а также стабилизирована во всех регионах. Захваченные ранее здания освобождены.При этом, по словам замглавы администрации Алматы Ержана Бабакумарова, в городе остаются боевики, которые оказывают сопротивление. На территории Алматинской области действует "красный" уровень террористический угрозы.К утру воскресенья все дороги республиканского значения Казахстана открыты, обеспечено движение автотранспорта. Магазины возобновляют работу, хотя и по сокращенному графику.По данным МВД, число задержанных в ходе беспорядков составляет более пяти тысяч человек, среди них есть иностранцы.При попытке пересечь границы Казахстана задержаны около 300 человек. У них изъято огнестрельное оружие, а также похищенные материальные ценности.На 9 января в Казахстане запланирован ряд международных рейсов. В частности, аэропорт Нур-Султана примет и отправит 24 международных рейса, в том числе из Минска. Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, однако не возобновит работу, пока ситуация не стабилизируется.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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