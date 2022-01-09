Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220109/mvd-kazakhstana-utochnilo-chislo-pogibshikh-vo-vremya-besporyadkov-silovikov-263473139.html
МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
Пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T10:32+0400
2022-01-09T10:32+0400
происшествия
новости
в мире
казахстан
одкб
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263434361_218:396:2459:1656_1920x0_80_0_0_0a25098f396034815e5d33bee6b6a4c1.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, такие данные сообщило МВД страны.Помимо того, пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов.В ведомстве сообщили, что ситуация в столице Нур-Султане находится под контролем, а также стабилизирована во всех регионах. Захваченные ранее здания освобождены.При этом, по словам замглавы администрации Алматы Ержана Бабакумарова, в городе остаются боевики, которые оказывают сопротивление. На территории Алматинской области действует "красный" уровень террористический угрозы.К утру воскресенья все дороги республиканского значения Казахстана открыты, обеспечено движение автотранспорта. Магазины возобновляют работу, хотя и по сокращенному графику.По данным МВД, число задержанных в ходе беспорядков составляет более пяти тысяч человек, среди них есть иностранцы.При попытке пересечь границы Казахстана задержаны около 300 человек. У них изъято огнестрельное оружие, а также похищенные материальные ценности.На 9 января в Казахстане запланирован ряд международных рейсов. В частности, аэропорт Нур-Султана примет и отправит 24 международных рейса, в том числе из Минска. Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, однако не возобновит работу, пока ситуация не стабилизируется.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263434361_711:459:2307:1656_1920x0_80_0_0_a8ce5baca8b5079ebbd38203b3be5f7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, в мире, казахстан, одкб, ситуация в казахстане

МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков

10:32 09.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVПротесты и беспорядки в Казахстане. Сожженные автомобили у президентской резиденции в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Сожженные автомобили у президентской резиденции в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
Подписаться на
Пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, такие данные сообщило МВД страны.
Помимо того, пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов.
В ведомстве сообщили, что ситуация в столице Нур-Султане находится под контролем, а также стабилизирована во всех регионах. Захваченные ранее здания освобождены.
При этом, по словам замглавы администрации Алматы Ержана Бабакумарова, в городе остаются боевики, которые оказывают сопротивление. На территории Алматинской области действует "красный" уровень террористический угрозы.
К утру воскресенья все дороги республиканского значения Казахстана открыты, обеспечено движение автотранспорта. Магазины возобновляют работу, хотя и по сокращенному графику.
По данным МВД, число задержанных в ходе беспорядков составляет более пяти тысяч человек, среди них есть иностранцы.
При попытке пересечь границы Казахстана задержаны около 300 человек. У них изъято огнестрельное оружие, а также похищенные материальные ценности.
На 9 января в Казахстане запланирован ряд международных рейсов. В частности, аэропорт Нур-Султана примет и отправит 24 международных рейса, в том числе из Минска. Аэропорт Алма-Аты готов к открытию, однако не возобновит работу, пока ситуация не стабилизируется.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:32МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
10:04Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
09:36Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы
09:01Преступность в Грузии: последние данные
01:20Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
ВчераВ Кутаиси из Нур-Султана: Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение - видео
ВчераТбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
ВчераПрезидент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
ВчераСторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии
ВчераВ больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
ВчераИз Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
ВчераУченые предупредили об опасности появления коронавируса-"супермутанта"
ВчераТотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
ВчераПротесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявил глава исполкома СНГ
ВчераНезависимый эксперт согласен с результатами медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
ВчераКак спланировать новый год – 5 советов от психологов
ВчераБидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
ВчераГражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
ВчераКак Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
ВчераВ Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана