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Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане
Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане
Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1% 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T12:03+0400
2022-01-09T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Стоимость биткоина в четверг днем падает на 8,3%, показатель находится на уровне ниже 43 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов за прошедшую неделю.Главной причиной падения эксперты называют события в Казахстане. В частности, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам.По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1%. Первое место занимают США - 35,4%, третье место - Россия с долей в 11,2%.В прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, ситуация в казахстане
Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане
12:03 09.01.2022 (обновлено: 12:06 09.01.2022)
Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1%
ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Стоимость биткоина в четверг днем падает на 8,3%, показатель находится на уровне ниже 43 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов за прошедшую неделю.
Главной причиной падения эксперты называют события в Казахстане. В частности, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам.
По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1%. Первое место занимают США - 35,4%, третье место - Россия с долей в 11,2%.
В прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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