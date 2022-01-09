https://sputnik-georgia.ru/20220109/pochemu-tsena-na-bitkoin-snizilas-iz-za-sobytiy-v-kazakhstane-263474529.html

Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане

Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане

Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1% 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T12:03+0400

2022-01-09T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Стоимость биткоина в четверг днем падает на 8,3%, показатель находится на уровне ниже 43 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов за прошедшую неделю.Главной причиной падения эксперты называют события в Казахстане. В частности, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам.По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1%. Первое место занимают США - 35,4%, третье место - Россия с долей в 11,2%.В прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алмате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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