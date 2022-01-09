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Сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате Европы
Сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате Европы
Сборная Грузии не смогла выставить сильнейший состав - встречу пропускали семь ведущих игроков 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T22:20+0400
2022-01-09T22:20+0400
2022-01-09T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу уступила на выезде Финляндии 23:30 в квалификационном матче чемпионата Европы и не примет участия в континентальном первенстве, которое состоится в Германии в 2024 году.Грузинские гандболисты оказали должное сопротивление только на первых минутах (дважды вели в счете), после чего на площадке доминировали исключительно хозяева. Первая половина встречи завершилась со счетом 18:12 в пользу сборной Финляндии.После перерыва финны были не столь активны и вторую половину выиграли с минимальным перевесом – 12:11.Необходимо отметить, что сборная Грузии не смогла выставить сильнейший состав на этот матч. По разным причинам встречу в Хельсинки пропускали семь ведущих игроков.Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира >>Проиграв Финляндии по сумме двух матчей, несколько дней назад в Тбилиси команды сыграли вничью 22:22, сборная Грузии не смогла квалифицироваться в основной отборочный раунд чемпионата Европы.Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет с 11 по 28 января 2024 года в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия
Сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате Европы
Сборная Грузии не смогла выставить сильнейший состав - встречу пропускали семь ведущих игроков
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу уступила на выезде Финляндии 23:30 в квалификационном матче чемпионата Европы и не примет участия в континентальном первенстве, которое состоится в Германии в 2024 году.
Грузинские гандболисты оказали должное сопротивление только на первых минутах (дважды вели в счете), после чего на площадке доминировали исключительно хозяева. Первая половина встречи завершилась со счетом 18:12 в пользу сборной Финляндии.
После перерыва финны были не столь активны и вторую половину выиграли с минимальным перевесом – 12:11.
Необходимо отметить, что сборная Грузии не смогла выставить сильнейший состав на этот матч. По разным причинам встречу в Хельсинки пропускали семь ведущих игроков.
Проиграв Финляндии по сумме двух матчей, несколько дней назад в Тбилиси команды сыграли вничью 22:22, сборная Грузии не смогла квалифицироваться в основной отборочный раунд чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет с 11 по 28 января 2024 года в Германии.
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