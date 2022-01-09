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Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД

Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД

Число задержанных участников беспорядков достигло почти 6 тысяч, среди них есть и иностранцы 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T16:31+0400

2022-01-09T16:31+0400

2022-01-09T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Обстановка во всех регионах Казахстана стабилизирована, а ранее захваченные протестующими здания освобождены, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.Глава МВД подчеркнул, что все области вернулись под полный контроль официального правительства страны.Меж тем, контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане продолжается. Число задержанных участников беспорядков достигло почти 6 тысяч, среди них есть и иностранцы.По данным МВД республики, погибли 18 силовиков. Есть жертвы и среди мирного населения, в том числе погибли дети.Также власти заявляли, что ущерб от беспорядков и мародеров, по предварительным подсчетам, превысил в эквиваленте 200 млн. долларов.За событиями в Казахстане следит и МИД России. Там заявили о нормализации обстановки - в том числе в "проблемных" регионах."Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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