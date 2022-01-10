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Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме
Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме
После трех дней вынужденного перерыва между Грузией и Казахстаном восстановлено авиасообщение 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T11:33+0400
2022-01-10T11:52+0400
новости
грузия
авиасообщение
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Еще один регулярный рейс из Тбилисского международного аэропорта имени Руставели вылетит сегодня в 14:30 в направлении казахстанского города Актау, сообщается на сайте аэропорта.После трехдневного перерыва, вызванного массовыми беспорядками в крупных городах Казахстана, 8 января первый рейс из Нур-Султана принял Кутаисский международный аэропорт.Сегодня утром в 08:10 из Тбилисского международного аэропорта в город Актобе вылетел еще один рейс с 48 пассажирами на борту. В основном это граждане Казахстана, возвращающиеся на родину.Накануне в Кутаисском аэропорту приземлились два самолета из Актау и Атырау, которые доставили в Грузию 87 пассажиров. Большинстве из них граждане Грузии. Еще два рейса, один из них чартерный, с 12 пассажирами, пятеро из которых были граждане Грузии, принял Тбилисский аэропорт.Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана&gt;&gt;Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси – Air Astana и SCAT. Первая выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а SCAT – в Актау. Лоукостер FlyArystan выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау. Летом бюджетная авиакомпания добавила еще одно направление – Шыкмент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, авиасообщение, ситуация в казахстане

Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме

11:33 10.01.2022 (обновлено: 11:52 10.01.2022)
© Sputnik / STRINGERСамолет "Грузинских авиалиний" Georgian Airways
Самолет Грузинских авиалиний Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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После трех дней вынужденного перерыва между Грузией и Казахстаном восстановлено авиасообщение
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Еще один регулярный рейс из Тбилисского международного аэропорта имени Руставели вылетит сегодня в 14:30 в направлении казахстанского города Актау, сообщается на сайте аэропорта.
После трехдневного перерыва, вызванного массовыми беспорядками в крупных городах Казахстана, 8 января первый рейс из Нур-Султана принял Кутаисский международный аэропорт.
Сегодня утром в 08:10 из Тбилисского международного аэропорта в город Актобе вылетел еще один рейс с 48 пассажирами на борту. В основном это граждане Казахстана, возвращающиеся на родину.
Накануне в Кутаисском аэропорту приземлились два самолета из Актау и Атырау, которые доставили в Грузию 87 пассажиров. Большинстве из них граждане Грузии. Еще два рейса, один из них чартерный, с 12 пассажирами, пятеро из которых были граждане Грузии, принял Тбилисский аэропорт.
Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана>>
Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси – Air Astana и SCAT. Первая выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а SCAT – в Актау. Лоукостер FlyArystan выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау. Летом бюджетная авиакомпания добавила еще одно направление – Шыкмент.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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