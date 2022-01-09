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Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
Сегодня вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T18:31+0400
2022-01-09T18:31+0400
2022-01-09T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Первый рейс из казахстанского города Актау после четырехдневной паузы прибыл в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, чартер приземлился с опозданием в 40 минут - в 16:00, сообщили Sputnik Грузия в авиакомпании SCAT.На борту чартерного рейса находились 12 человек, из них пятеро - граждане Грузии.Как заявили в авиакомпании, этим вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау. Точное число пассажиров пока не известно.В воскресенье еще два два рейса из Казахстана приземлились в Кутаисском международном аэропорту. Из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров, среди них около 60 граждан Грузии.Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД >>Накануне из Кутаиси в Нур-Султан вылетел первый за несколько дней рейс. На борту находились 15 человек, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, казахстан, авиасообщение в грузии
Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
18:31 09.01.2022 (обновлено: 19:15 09.01.2022)
Сегодня вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Первый рейс из казахстанского города Актау после четырехдневной паузы прибыл в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, чартер приземлился с опозданием в 40 минут - в 16:00, сообщили Sputnik Грузия в авиакомпании SCAT.
На борту чартерного рейса находились 12 человек, из них пятеро - граждане Грузии.
Как заявили в авиакомпании, этим вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау. Точное число пассажиров пока не известно.
"Еще один, это уже регулярный рейс, запланирован на вечер. Самолет должен приземлиться в Тбилиси в 20:40. Пока информации об отмене рейса нет", - рассказали в авиакомпании.
В воскресенье еще два два рейса из Казахстана приземлились в Кутаисском международном аэропорту. Из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров, среди них около 60 граждан Грузии.
Накануне из Кутаиси в Нур-Султан вылетел первый за несколько дней рейс. На борту находились 15 человек, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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