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Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
Сегодня вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Первый рейс из казахстанского города Актау после четырехдневной паузы прибыл в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, чартер приземлился с опозданием в 40 минут - в 16:00, сообщили Sputnik Грузия в авиакомпании SCAT.На борту чартерного рейса находились 12 человек, из них пятеро - граждане Грузии.Как заявили в авиакомпании, этим вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау. Точное число пассажиров пока не известно.В воскресенье еще два два рейса из Казахстана приземлились в Кутаисском международном аэропорту. Из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров, среди них около 60 граждан Грузии.Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД &gt;&gt;Накануне из Кутаиси в Нур-Султан вылетел первый за несколько дней рейс. На борту находились 15 человек, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, казахстан, авиасообщение в грузии

Тбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана

18:31 09.01.2022 (обновлено: 19:15 09.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский международный аэропорт
Тбилисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сегодня вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Первый рейс из казахстанского города Актау после четырехдневной паузы прибыл в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, чартер приземлился с опозданием в 40 минут - в 16:00, сообщили Sputnik Грузия в авиакомпании SCAT.
На борту чартерного рейса находились 12 человек, из них пятеро - граждане Грузии.
Как заявили в авиакомпании, этим вечером запланирован еще один регулярный рейс из Актау. Точное число пассажиров пока не известно.
"Еще один, это уже регулярный рейс, запланирован на вечер. Самолет должен приземлиться в Тбилиси в 20:40. Пока информации об отмене рейса нет", - рассказали в авиакомпании.
В воскресенье еще два два рейса из Казахстана приземлились в Кутаисском международном аэропорту. Из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров, среди них около 60 граждан Грузии.
Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД >>
Накануне из Кутаиси в Нур-Султан вылетел первый за несколько дней рейс. На борту находились 15 человек, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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