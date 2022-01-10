https://sputnik-georgia.ru/20220110/covid-statistika-gruzii-poslednie-dannye-263486766.html

COVID-статистика Грузии: последние данные

COVID-статистика Грузии: последние данные

К этому времени в клиниках Грузии 1 530 тяжелых ковид-пациентов, 280 из них подключены к аппарату искусственного дыхания 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T11:49+0400

2022-01-10T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 25 745 тестов на коронавирус, 15 240 – на антиген, 10 505 – ПЦР-тестов и выявлено 2 953 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 962 827 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 085 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 913 528 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 218.Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое>>Из 2 953 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 925 случаев, в Аджарии – 336, Имерети – 218, Самегрело - Земо Сванети – 126, Квемо Картли – 80, Гурии – 77, Шида Картли – 65, Кахети – 63, Самцхе-Джавахети – 34, Мцхета-Мтианети – 26, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.На данный момент в Грузии 35 363 активных случая, 4 409 человек нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 530 пациентов тяжелое, из них 280 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 694 пациента находятся в ковид-гостиницах. 29 260 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 69 человек, а в самоизоляции – 29 134.Показатель положительности по данным на 9 января составляет 11,47%, за две недели – 7,76%, за семь дней – 9,57%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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