https://sputnik-georgia.ru/20220110/desyatki-biznesmenov-so-vsego-mira-vstupilis-za-eks-bankira-iz-gruzii-263483443.html

Десятки бизнесменов со всего мира вступились за экс-банкира из Грузии

Десятки бизнесменов со всего мира вступились за экс-банкира из Грузии

Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T07:32+0400

2022-01-10T07:32+0400

2022-01-10T07:32+0400

новости

грузия

мамука хазарадзе

tbc bank

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. За два дня до последнего судебного процесса по делу основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые обвиняются в отмывании денег, 60 банкиров и руководителей крупных международных корпораций опубликовали письмо в поддержку экс-банкиров, написал Хазарадзе на своей странице в Facebook.Судебное заседание состоится 11 января и откроется заключительным словом прокуроров, далее слово будет предоставлено обвиняемым, а уже после судья удалится для принятия решения."Мамука посвятил всю свою жизнь восстановлению Грузии. Его очевидные усилия и успех улучшили многие отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Мы, выпускники Гарвардской школы бизнеса и друзья Мамуки Хазарадзе, знаем Мамуку более 20 лет, поддерживаем его, потому что знаем его патриотизм, порядочность и верность грузинскому народу", - говорится в письме.Как пишут бизнесмены, в 2013 году Хазарадзе организовал ежегодную встречу выпускников Гарвардской школы бизнеса в Грузии, благодаря чему они узнали о богатой культуре страны."Его очевидные усилия и успех улучшили различные отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Надеемся, что грузинский суд учтет все это и вынесет оправдательный приговор", - говорится в обращении.Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Ямайки, Перу, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Германии, Италии, Дубая, Австралии.Приговор основателям TBC Bank Хазарадзе и Джапаридзе вынесут через месяц >>Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мамука хазарадзе, tbc bank