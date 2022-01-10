https://sputnik-georgia.ru/20220110/emu-stalo-khuzhe---mat-saakashvili-rasskazala-o-sostoyanii-eks-prezidenta-263504430.html

"Ему стало хуже" - мать Саакашвили рассказала о состоянии экс-президента

"Ему стало хуже" - мать Саакашвили рассказала о состоянии экс-президента

Саакашвили нуждается в медицинском обследовании, убеждена Гиули Аласания 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T18:59+0400

2022-01-10T18:59+0400

2022-01-10T18:59+0400

политика

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, ухудшилось, заявила мать третьего президента Гиули Аласания журналистам.Аласания в понедельник навестила сына в руставской тюрьме №12. По ее словам, Саакашвили нуждается в обследовании.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 в конце декабря. В основанной им партии "Национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач.В горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили