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Главные вопросы остаются в подвешенном состоянии - замглавы МИД РФ о переговорах с США
Главные вопросы остаются в подвешенном состоянии - замглавы МИД РФ о переговорах с США
России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, сказал Рябков 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток обойти "острые углы", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров делегации России и США в Женеве.Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий перерыв. Российскую делегацию возглавили Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.При этом он отметил, что главные вопросы продолжают оставаться в подвешенном состоянии, Москва не увидела у Вашингтона понимания "императивности их решения в устраивающем нас ключе".По словам Рябкова, российская сторона на переговорах с США в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО - это основа. ️В частности, НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года.По словам дипломата, без продвижения по этим проблемам работа с США по другим аспектам будет под вопросом. Блок, по его словам, должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, а не наоборот. Он подчеркнул, что Россия занимает жесткую позицию, но не выдвигает никаких ультиматумов.Гарантии о невступлении Грузии и Украины в НАТОРябков подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей .Дипломат отметил, что Россия не доверяет другой стороне. Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя - МИД России >>"Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.Мнение США о переговорахВ свою очередь, глава американской делегации Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон никому не позволит закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны.По словам дипломата, ️Соединенные Штаты готовы обсуждать вопросы о размещении ракет в Европе, но ️Вашингтон не готов обсуждать количество своих военных баз в Европе. ️"В ближайшие дни Вашингтон проведет дискуссии с европейскими партнерами по итогам переговоров и возможности их продолжения. Казахстан на российско-американских переговорах не обсуждался", - отметила замглавы Госдепа.Переговоры России и СШАПроекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности МИД России опубликовал 17 декабря. Одним из пунктов в документе предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения североатлантического альянса на территорию Украины и отказались от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории.В Вашингтоне сообщили, что есть вопросы, поднятые Россией, которые США может обсуждать, но есть и те, на которые Штаты никогда не согласятся.
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Главные вопросы остаются в подвешенном состоянии - замглавы МИД РФ о переговорах с США
21:36 10.01.2022 (обновлено: 21:44 10.01.2022)
России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, сказал Рябков
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток обойти "острые углы", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров делегации России и США в Женеве.
Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий перерыв. Российскую делегацию возглавили Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
"️Соединенные Штаты очень серьезно подошли к российским предложениям по безопасности, провели их проработку", - сообщил Рябков журналистам.
При этом он отметил, что главные вопросы продолжают оставаться в подвешенном состоянии, Москва не увидела у Вашингтона понимания "императивности их решения в устраивающем нас ключе".
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах с США в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО - это основа. ️В частности, НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года.
По словам дипломата, без продвижения по этим проблемам работа с США по другим аспектам будет под вопросом. Блок, по его словам, должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, а не наоборот. Он подчеркнул, что Россия занимает жесткую позицию, но не выдвигает никаких ультиматумов.
Гарантии о невступлении Грузии и Украины в НАТО
Рябков подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей .
"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков журналистам.
Дипломат отметил, что Россия не доверяет другой стороне.
"Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.
Мнение США о переговорах
В свою очередь, глава американской делегации Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон никому не позволит закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны.
"Ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. ️Однако Вашингтон не позволит никому "закрыть дверь НАТО" для какой-либо страны", - заявила Шерман.
По словам дипломата, ️Соединенные Штаты готовы обсуждать вопросы о размещении ракет в Европе, но ️Вашингтон не готов обсуждать количество своих военных баз в Европе. ️
"В ближайшие дни Вашингтон проведет дискуссии с европейскими партнерами по итогам переговоров и возможности их продолжения. Казахстан на российско-американских переговорах не обсуждался", - отметила замглавы Госдепа.
Переговоры России и США
Проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности МИД России опубликовал 17 декабря. Одним из пунктов в документе предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения североатлантического альянса на территорию Украины и отказались от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории.
В Вашингтоне сообщили, что есть вопросы, поднятые Россией, которые США может обсуждать, но есть и те, на которые Штаты никогда не согласятся.