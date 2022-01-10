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Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса
Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса
Специалисты уже говорят о начале шестой волны пандемии коронавируса в Грузии, в стране уже выявлено 816 случаев заражения "омикроном" 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Через несколько недель в Грузию поступят препараты Pfizer и Merck, предназначенные для лечения коронавируса, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Эти препараты, по его словам, отличаются высокой эффективностью. Азарашвили также сообщил, что система здравоохранения полностью мобилизована в ожидании очередной вспышки пандемии, связанной со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон", и "готова справиться с любым вызовом".Министр здравоохранения также отметил, что мобильные группы, укомплектованные сотрудниками ведомства, уже приступили к проверке клиник. Они ведут мониторинг как в плане контроля инфекций, так и лечения ковидпациентов и пациентов, находящихся в реанимационных отделениях.Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы&gt;&gt;"Наши граждане смогут лечиться в госпиталях спокойно и безопасно", – отметил Азарашвили.Эксперты утверждают, что в Грузии уже началась шестая волна распространения коронавируса. По последним данным, в стране 816 лабораторно подтвержденных случаев нового штамма "омикрон". 10% новых случаев приходится именно на него.Пока среди пациентов, зараженных "омикроном", специалисты не выявили тяжелое течение заболевания. Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии зафиксировали 20 декабря.В Грузии эпидситуация остается тяжелой. За последние сутки выявлено 2 953 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 962 тысяч случаев инфицирования, более 913 тысяч выздоровели, 14 218 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19

Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса

14:59 10.01.2022 (обновлено: 15:33 10.01.2022)
© AP Photo / Alexandr KulikovПандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице
Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Alexandr Kulikov
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Специалисты уже говорят о начале шестой волны пандемии коронавируса в Грузии, в стране уже выявлено 816 случаев заражения "омикроном"
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Через несколько недель в Грузию поступят препараты Pfizer и Merck, предназначенные для лечения коронавируса, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Эти препараты, по его словам, отличаются высокой эффективностью.
Азарашвили также сообщил, что система здравоохранения полностью мобилизована в ожидании очередной вспышки пандемии, связанной со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон", и "готова справиться с любым вызовом".

"У нас имеются медикаменты, которыми на разных этапах мы лечим ковидинфицированных. Также мы заказали и через несколько недель у нас дополнительно будут медикаменты Pfizer и Merck, которые отличаются довольно большой эффективностью", – заявил Азарашвили.

Министр здравоохранения также отметил, что мобильные группы, укомплектованные сотрудниками ведомства, уже приступили к проверке клиник. Они ведут мониторинг как в плане контроля инфекций, так и лечения ковидпациентов и пациентов, находящихся в реанимационных отделениях.
Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы>>
"Наши граждане смогут лечиться в госпиталях спокойно и безопасно", – отметил Азарашвили.
Эксперты утверждают, что в Грузии уже началась шестая волна распространения коронавируса. По последним данным, в стране 816 лабораторно подтвержденных случаев нового штамма "омикрон". 10% новых случаев приходится именно на него.
Пока среди пациентов, зараженных "омикроном", специалисты не выявили тяжелое течение заболевания. Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии зафиксировали 20 декабря.
В Грузии эпидситуация остается тяжелой. За последние сутки выявлено 2 953 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 962 тысяч случаев инфицирования, более 913 тысяч выздоровели, 14 218 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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