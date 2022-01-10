Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220110/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-yanvarya-2022-263450114.html
Какой сегодня церковный праздник: 10 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 10 января 2022
По православному церковному календарю 10 января 2022 отмечают день памяти Святых Никанора, Прохора, Тимона, Пармена, Гликерии, Феофила, Зинона
2022-01-10T01:00+0400
2022-01-10T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/07/231300799_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cdc1ac7a50aab7529ac22065055c49c7.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АпостолыПо церковному календарю 10 января отмечают день памяти апостолов от 70-ти Никанора, Прохора, Тимона и Пармена. Они входили в число первых диаконов Церкви.В книге "Деяния Апостолов" рассказывается, что 12 апостолов избрали семь диаконов из числа 70-ти учеников Спасителя. Диаконы стали их помощниками. Прохор, сопровождавший вначале святого Петра, был потом спутником Иоанна Богослова.Прохор отправился вместе с евангелистом в ссылку на остров Патмос, где записал Апокалипсис о конечных судьбах мира – откровение, бывшее апостолу Иоанну. Он мученически погиб в Антиохии.За проповедь Евангелия Никанора казнили в Иерусалиме, Тимона – в Аравии, а Пармена – в Македонии.Святые мученикиПо церковному календарю 10 января поминают 20 тысяч мучеников, в том числе Гликерию, Феофила, Зинона, Мардония, Мигдония, Дорофея, Индиса, Горгония, Ефимия, Агафия, Петра, Никострата, Домну, Антония и других, пострадавших в Никомидии за веру во время правления императора Максимиана (284-305).Император Максимиан в начале IV века приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и всех христиан лишать гражданских прав и должностей.Епископом города Никомидии в это время был святой Кирилл. Он проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами.Во дворце императора жила языческая жрица Домна. Прочитав в отсутствие Максимиана о деяниях апостолов и послания первоверховного апостола Павла, она загорелась желанием познакомиться с христианским учением. Тайно посетив в сопровождении верного слуги Индиса епископа Кирилла, Домна вместе с ним приняла крещение и стала помогать бедным.Домну, которая больше не хотела жить с язычниками и притворилась безумной, удалили из дворца. Сначала она поселилась в женском монастыре, затем при помощи игуменьи обстригла волосы и покинула его, переодевшись в мужское платье.Император, вернувшись, приказал разыскать свою жрицу. Воины разорили обитель, а сестер бросили в темницы на поругания и мучения, но ни одна из них не подверглась осквернению.В 302 году в праздник Рождества Христова около 20 тысяч христиан собралось в соборной церкви Никомидии. Император послал глашатая в храм и повелел, чтобы все христиане вышли из церкви и принести жертву идолам, в противном случае грозил сжечь храм вместе с молящимися.Святая Домна, вернувшись в город, долго плакала на пожарище. Затем пошла на берег моря, где рыбаки сетями вытянули из воды тела мучеников Горгония, Индиса и Петра. После погребения она ежедневно совершала на могилах каждение.Когда императору донесли о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить ему голову. Вместе с Домной казнили и мученика Евфимия.ИмениныПо церковному календарю 10 января именины отмечают Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Иосиф, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай, Никодим, Петр, Симон, Феоктист и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220101/pravoslavnyy-kalendar-2022-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-263071397.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/07/231300799_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_0d83c651f94f735dabda7f7f7a2f5ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 10 января 2022

01:00 10.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По православному церковному календарю 10 января 2022 отмечают день памяти святых Никанора, Прохора, Тимона, Пармена, Гликерии, Феофила, Зинона, Мардония, Дорофея, Индиса, Мигдония, Горгония, Ефимия, Петра, Никострата, Агафия, Домны, Антония и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы

По церковному календарю 10 января отмечают день памяти апостолов от 70-ти Никанора, Прохора, Тимона и Пармена. Они входили в число первых диаконов Церкви.
В книге "Деяния Апостолов" рассказывается, что 12 апостолов избрали семь диаконов из числа 70-ти учеников Спасителя. Диаконы стали их помощниками. Прохор, сопровождавший вначале святого Петра, был потом спутником Иоанна Богослова.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкИкона "Двенадцать апостолов"
Икона Двенадцать апостолов - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
Икона "Двенадцать апостолов"
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Прохор отправился вместе с евангелистом в ссылку на остров Патмос, где записал Апокалипсис о конечных судьбах мира – откровение, бывшее апостолу Иоанну. Он мученически погиб в Антиохии.
За проповедь Евангелия Никанора казнили в Иерусалиме, Тимона – в Аравии, а Пармена – в Македонии.

Святые мученики

По церковному календарю 10 января поминают 20 тысяч мучеников, в том числе Гликерию, Феофила, Зинона, Мардония, Мигдония, Дорофея, Индиса, Горгония, Ефимия, Агафия, Петра, Никострата, Домну, Антония и других, пострадавших в Никомидии за веру во время правления императора Максимиана (284-305).
Император Максимиан в начале IV века приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и всех христиан лишать гражданских прав и должностей.
Епископом города Никомидии в это время был святой Кирилл. Он проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами.
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
Православный календарь 2022: праздники, посты, родительские субботы
1 января, 13:31
Во дворце императора жила языческая жрица Домна. Прочитав в отсутствие Максимиана о деяниях апостолов и послания первоверховного апостола Павла, она загорелась желанием познакомиться с христианским учением. Тайно посетив в сопровождении верного слуги Индиса епископа Кирилла, Домна вместе с ним приняла крещение и стала помогать бедным.
Домну, которая больше не хотела жить с язычниками и притворилась безумной, удалили из дворца. Сначала она поселилась в женском монастыре, затем при помощи игуменьи обстригла волосы и покинула его, переодевшись в мужское платье.
Император, вернувшись, приказал разыскать свою жрицу. Воины разорили обитель, а сестер бросили в темницы на поругания и мучения, но ни одна из них не подверглась осквернению.
В 302 году в праздник Рождества Христова около 20 тысяч христиан собралось в соборной церкви Никомидии. Император послал глашатая в храм и повелел, чтобы все христиане вышли из церкви и принести жертву идолам, в противном случае грозил сжечь храм вместе с молящимися.

Несмотря на угрозы, все присутствовавшие поклониться идолам отказались. И пока язычники по приказу императора готовились поджечь церковь, епископ Анфим, совершавший Богослужение, крестил тех, кто готовился пройти таинство Крещения и всех причастил Святых Тайн. В огне погибли все 20 тысяч молящихся.

Святая Домна, вернувшись в город, долго плакала на пожарище. Затем пошла на берег моря, где рыбаки сетями вытянули из воды тела мучеников Горгония, Индиса и Петра. После погребения она ежедневно совершала на могилах каждение.
Когда императору донесли о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить ему голову. Вместе с Домной казнили и мученика Евфимия.

Именины

По церковному календарю 10 января именины отмечают Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Иосиф, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай, Никодим, Петр, Симон, Феоктист и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:10Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
ВчераСборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате Европы
ВчераМосква разочарована сигналами из США и Брюсселя - МИД России
ВчераГрузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона
ВчераВ Тбилиси стали прибывать первые авиарейсы из Казахстана - видео
ВчераВ Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
ВчераКовид-статистика Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси и регионах растет
ВчераВ лесу на востоке Грузии найден труп мужчины
ВчераТбилисский и кутаисский аэропорты приняли рейсы из Казахстана
Вчера"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли
ВчераЖуткие кадры: как горело здание акимата Алма-Аты
ВчераДесятки тысяч жителей центральных районов Тбилиси останутся без воды
ВчераДочка Тимати взяла интервью у маленького брата - трогательное видео
ВчераСитуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД
ВчераКак начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
ВчераГлавы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
ВчераАдель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео
ВчераБудто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года
ВчераПистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
ВчераЧисло инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое