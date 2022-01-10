https://sputnik-georgia.ru/20220110/kto-poluchil-zolotoy-globus-nazvany-laureaty-kinopremii-263485970.html
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла в виртуальном режиме 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T11:06+0400
2022-01-10T11:06+0400
2022-01-10T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.Триумфатором в номинации "Лучшая драматическая роль" стала Николь Кидман за картину Аарона Соркина "Быть Рикардо". В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года >>>Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".Между тем 77-летнего О Ён-су наградили за лучшую мужскую роль второго плана за работу в "Игре в кальмара". Главным драматическим шоу года стали "Наследники", комедийным – "Хитрости". Лучшим "Мини-сериалом" назвала работа Барри Дженкинса "Подземная железная дорога".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, мировая культура, николь кидман, премия "золотой глобус", билли айлиш, шоу-бизнес
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
11:06 10.01.2022 (обновлено: 11:10 10.01.2022)
В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла в виртуальном режиме
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.
Победителем в категории "Лучшая комедия/мюзикл" стал фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм "Король Ричард", в комедии – Эндрю Гарфилд, сыгравший в "Тик-так… БУМ!"
Триумфатором в номинации "Лучшая драматическая роль" стала Николь Кидман за картину Аарона Соркина "Быть Рикардо". В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.
Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.
Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".
Между тем 77-летнего О Ён-су наградили за лучшую мужскую роль второго плана за работу в "Игре в кальмара". Главным драматическим шоу года стали "Наследники", комедийным – "Хитрости". Лучшим "Мини-сериалом" назвала работа Барри Дженкинса "Подземная железная дорога".
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