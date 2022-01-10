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https://sputnik-georgia.ru/20220110/kto-poluchil-zolotoy-globus-nazvany-laureaty-kinopremii-263485970.html
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла в виртуальном режиме 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T11:06+0400
2022-01-10T11:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.Триумфатором в номинации "Лучшая драматическая роль" стала Николь Кидман за картину Аарона Соркина "Быть ​​Рикардо". В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года &gt;&gt;&gt;Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".Между тем 77-летнего О Ён-су наградили за лучшую мужскую роль второго плана за работу в "Игре в кальмара". Главным драматическим шоу года стали "Наследники", комедийным – "Хитрости". Лучшим "Мини-сериалом" назвала работа Барри Дженкинса "Подземная железная дорога".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии

11:06 10.01.2022 (обновлено: 11:10 10.01.2022)
© photo: Golden Globes / FBзолотой глобус
золотой глобус - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Golden Globes / FB
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В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла в виртуальном режиме
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.

Победителем в категории "Лучшая комедия/мюзикл" стал фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм "Король Ричард", в комедии – Эндрю Гарфилд, сыгравший в "Тик-так… БУМ!"

Триумфатором в номинации "Лучшая драматическая роль" стала Николь Кидман за картину Аарона Соркина "Быть ​​Рикардо". В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.
Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.
Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года >>>
Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".
Между тем 77-летнего О Ён-су наградили за лучшую мужскую роль второго плана за работу в "Игре в кальмара". Главным драматическим шоу года стали "Наследники", комедийным – "Хитрости". Лучшим "Мини-сериалом" назвала работа Барри Дженкинса "Подземная железная дорога".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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