https://sputnik-georgia.ru/20220110/mir-zhdet-esche-neskolko-voln-koronavirusa---zayavlenie-voz-263507247.html

Мир ждет еще несколько волн коронавируса - заявление ВОЗ

Мир ждет еще несколько волн коронавируса - заявление ВОЗ

Окончание пандемии уже в поле зрения, но мы его еще не достигли, заявил представитель ВОЗ 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T21:14+0400

2022-01-10T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. На протяжении следующих трех месяцев ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News."Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу", — сказал он.Сейчас в разных странах наблюдается резкий рост заболеваемости, который медики связывают с омикрон-штаммом, выявленным в начале ноября в ЮАР и Ботсване. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, 4 января в США число зарегистрированных случаев превысило миллион.Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация, помимо США, отмечается в Индии, Бразилии, Великобритании и России.Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика? >>Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса. В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января - 796 случаев. Высоким остается показатель смертности - 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40.7% взрослого населения Грузии.Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19