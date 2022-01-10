https://sputnik-georgia.ru/20220110/my-ochen-perezhivaem---premer-gruzii-o-sobytiyakh-v-kazakhstane-263489705.html

"Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане

"Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане

Тбилиси надеется, что Казахстан в ближайшее время преодолеет последствия кризиса 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T12:28+0400

2022-01-10T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что в ближайшие дни будут предприняты все меры для деэскалации ситуации в Казахстане.Глава грузинского правительства отметил, что Тбилиси внимательно следит за происходящим в Казахстане.Премьер Грузии пожелал Казахстану продолжения развития. "Мы желаем Казахстану и братскому казахстанскому народу, чтобы страна в ближайшее время смогла преодолеть последствия кризиса и продолжила путь в направлении дальнейшего развития", - отметил Гарибашвили.Что касается находящихся в Казахстане граждан Грузии, дипломатическое представительство по мере возможности находилось с ними на связи и оказывало помощь на месте, отметил глава грузинского правительства."В результате активной работы правительства часть этих граждан уже вернулась в Грузию. А с теми гражданами Грузии, которые остаются на месте, посольство продолжает активную коммуникацию и в случае необходимости оказывает помощь. В ближайшие дни они вернутся в Грузию", - заявил Гарибашвили.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>Ситуация в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, крушили магазины, офисы, забирали оружие.В результате власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.В течение нескольких дней были перебои с работой интернета и телевидений. Было прервано авиасообщение. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, казахстан, ираклий гарибашвили, ситуация в казахстане