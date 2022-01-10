https://sputnik-georgia.ru/20220110/national-geographic-o-krasotakh-i-kulture-gruzii-263501031.html

National Geographic о красотах и культуре Грузии

National Geographic о красотах и культуре Грузии

В Грузии для путешествий прекрасны все четыре времени года, утверждает National Geographic 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T17:33+0400

2022-01-10T17:33+0400

2022-01-10T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Влиятельное издание National Geographic подготовило две статьи о туристических направлениях и природе Грузии, сообщает Национальная администрация туризма.В первой статье под названием "Четыре сезона культуры Грузии" рассказывается о грузинском гостеприимстве, культуре застолья, местной музыке, танцах и грузинской культуре.Журналист также в деталях описала, какие праздники отмечают в Грузии все четыре сезона. Автор также отметила, что любое застолье превращается в праздник, благодаря музыкальным традициям и гостеприимству, что переносит гостя в прошлое.Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия>>Вторая статья National Geographic под названием "С гор до моря в Грузии" посвящена природе Грузии.В статье рассказывается об уникальной экосистеме страны и разнообразной природе: горных походах, горных курортах, национальных парках, сплавах по рекам и черноморском побережье.В статье журналист Тара Изабелла Бартон предоставляет читателям информацию о международных аэропортах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, местных аэропортах Местии и Амбролаури, а также о железнодорожном и автомобильном сообщении между городами.Статьи были подготовлены рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Зимняя маркетинговая кампания Национальной администрации по туризму включает в себя крупнейшие в мире медиа и туристические платформы, такие как Conde Nast Traveler Global, Conde Nast Traveler Middle East, Time Out Magazine Middle East, Wego, CNN, National Geographic, Expedia, Vogue.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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