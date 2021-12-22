https://sputnik-georgia.ru/20211222/inguri-ges-stala-chastyu-marshruta-evropeyskogo-industrialnogo-naslediya-263070406.html

Ингури ГЭС стала частью Маршрута европейского индустриального наследия

Ингури ГЭС стала частью Маршрута европейского индустриального наследия

Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира и сейчас становится туристической достопримечательность Грузии 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T18:16+0400

2021-12-22T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Арочная плотина Ингури ГЭС официально стала сертифицированным членом Программы культурных маршрутов, составленной Европейским маршрутом индустриального наследия (ERIH).Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году ее арочной плотине был присвоен статус памятника культурного наследия. Высота плотины составляет 271,5 метра, длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.Ингури ГЭС посетили первые визитеры>>Арочная плотина Ингури ГЭС - первое сооружение из Грузии, присоединившееся к Маршруту европейского индустриального наследия.Первый этап проекта был запущен Фондом развития энергетики и его дочерней компанией "Ингури" и должен сделать объект привлекательным для международных гостей.Проект также предусматривает второй этап - открытие научного центра, строительство самого длинного в регионе зиплайна, устройство развлекательных зон и другие интересные для туристов объекты.Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы, туннель и другие интересные места.Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Ассоциация "Европейский маршрут индустриального наследия" (ERIH) объединяет европейских экспертов, представителей предприятий, музеев, институтов, работающих в направлении сохранения и практического использования индустриального наследия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/kakim-budet-turisticheskiy-kompleks-na-inguri-ges-259912569.html

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