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Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
В девяти регионах Казахстана выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T09:36+0400
2022-01-10T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".К утру воскресенья сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 212 миллионов долларов.Отмечается, что в девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов, из них в Алматы – 1 234 субъекта и 1 399 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 245, общепит – 25, финсектор – 37, логистика – 9, СМИ – 2", – поясняется в сообщении.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину &gt;&gt;&gt;По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, ситуация в казахстане

Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

09:36 10.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVПротесты и беспорядки в Казахстане. Сожженное здание акимата в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Сожженное здание акимата в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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В девяти регионах Казахстана выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".
К утру воскресенья сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 212 миллионов долларов.

"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 миллиарда тенге (в Алматы – 92,2 миллиарда тенге)", – цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов, из них в Алматы – 1 234 субъекта и 1 399 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 245, общепит – 25, финсектор – 37, логистика – 9, СМИ – 2", – поясняется в сообщении.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>
По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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