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Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
В девяти регионах Казахстана выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T09:36+0400
2022-01-10T09:36+0400
2022-01-10T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".К утру воскресенья сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 212 миллионов долларов.Отмечается, что в девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов, из них в Алматы – 1 234 субъекта и 1 399 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 245, общепит – 25, финсектор – 37, логистика – 9, СМИ – 2", – поясняется в сообщении.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину >>>По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, ситуация в казахстане
Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
В девяти регионах Казахстана выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".
К утру воскресенья сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 212 миллионов долларов.
"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 миллиарда тенге (в Алматы – 92,2 миллиарда тенге)", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса и 1 488 объектов, из них в Алматы – 1 234 субъекта и 1 399 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 245, общепит – 25, финсектор – 37, логистика – 9, СМИ – 2", – поясняется в сообщении.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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