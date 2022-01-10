Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220110/nikol-kidman-nazvana-luchshey-aktrisoy-na-kinopremii-zolotoy-globus--263488563.html
Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"
Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"
В фильме "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль американской комедийной актрисы Люсиль Дезире Болл
2022-01-10T12:12+0400
2022-01-10T12:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
новости
леди гага
николь кидман
премия "золотой глобус"
билли айлиш
шоу-бизнес
кристен стюарт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/63/248616352_0:0:2468:1389_1920x0_80_0_0_8e975c966999aed1fe19336eea421129.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Знаменитая австралийско-американская актриса Николь Кидман удостоена кинопремии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо".В картине "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль Люсиль Дезире Болл, американской комедийной актрисы, певицы, модели, исполнительного продюсера и руководителя студии. Партнером Николь по фильму стал Хавьер Бардем.Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.Конкурентками Николь Кидман были Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Леди Гага ("Дом Gucci") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии &gt;&gt;&gt;Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/63/248616352_0:0:2468:1851_1920x0_80_0_0_4632be400ca6c75ba0a11ba3b5c11636.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, леди гага, николь кидман, премия "золотой глобус", билли айлиш, шоу-бизнес, кристен стюарт

Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"

12:12 10.01.2022 (обновлено: 12:14 10.01.2022)
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В фильме "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль американской комедийной актрисы Люсиль Дезире Болл
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Знаменитая австралийско-американская актриса Николь Кидман удостоена кинопремии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо".
В картине "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль Люсиль Дезире Болл, американской комедийной актрисы, певицы, модели, исполнительного продюсера и руководителя студии. Партнером Николь по фильму стал Хавьер Бардем.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.
Конкурентками Николь Кидман были Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Леди Гага ("Дом Gucci") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.
Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии >>>
Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.
Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.
Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:14Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
12:57В Казахстане использовались "майданные технологии" - Путин
12:44Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
12:28"Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане
12:12Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"
12:04Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
11:49COVID-статистика Грузии: последние данные
11:33Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме
11:17Точный прогноз погоды в Тбилиси на 10-16 января
11:06Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 953
09:36Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
09:20Курс лари на понедельник – 3,089 GEL/$1
09:01Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта
08:32Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан
08:02Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек
07:32Десятки бизнесменов со всего мира вступились за экс-банкира из Грузии
07:01Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии
01:10Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
ВчераСборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате Европы