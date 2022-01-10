https://sputnik-georgia.ru/20220110/nikol-kidman-nazvana-luchshey-aktrisoy-na-kinopremii-zolotoy-globus--263488563.html

Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"

Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"

В фильме "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль американской комедийной актрисы Люсиль Дезире Болл

2022-01-10T12:12+0400

2022-01-10T12:12+0400

2022-01-10T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Знаменитая австралийско-американская актриса Николь Кидман удостоена кинопремии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо".В картине "Быть Рикардо" Кидман сыграла роль Люсиль Дезире Болл, американской комедийной актрисы, певицы, модели, исполнительного продюсера и руководителя студии. Партнером Николь по фильму стал Хавьер Бардем.Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии "Золотой глобус - 2022". В этом году из-за пандемии коронавируса 79-я церемония прошла онлайн, так что имена лауреатов опубликовали на официальной странице премии в Twitter.Конкурентками Николь Кидман были Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Леди Гага ("Дом Gucci") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). В аналогичной категории, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер.Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии >>>Главного приза на кинопремии "Золотой глобус - 2022" удостоена картина "Власть пса" – за этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.Юная исполнительница Билли Айлиш выиграла в категории "Лучшая песня" за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую музыку к фильму получил работавший над "Дюной" Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран "Энканто" студии Disney.Награда за лучший фильм на иностранном языке вручена картине из Японии "Сядь за руль моей машины". Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал "Мейр из Исттаун" и Майкл Китон за "Ломку".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, леди гага, николь кидман, премия "золотой глобус", билли айлиш, шоу-бизнес, кристен стюарт