https://sputnik-georgia.ru/20220110/obvinyaemye-v-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-otkazalis-ot-suda-prisyazhnykh-263500148.html
Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных
Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных
Прокурор не исключает, что в деле об убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия могут появиться новые фигуранты
2022-01-10T16:47+0400
2022-01-10T16:47+0400
2022-01-10T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обвиняемые в убийстве 22-летнего программиста Ники (Нико) Кварацхелия Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе не захотели, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.Об этом они заявили во время предварительного слушания в Тбилисском городском суде в понедельник.Убийство произошло на одной из центральных улиц Тбилиси 15 сентября. В направлении сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" было выпущено более десяти пуль. Челидзе и Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в заброшенном доме в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.Было ли убийство Кварацхелия заказным, пока неизвестно. По словам прокурора по делу Гии Шаишмелашвили, следствие продолжается, рассматриваются разные версии.Задержанные обвиняются в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году>>Челидзе частично признал вину. Он заявил, что это не было групповым убийством, стрелял только он. Кавиладзе же считает себя виновным лишь в том, что не сообщил о преступлении.Сын вора в законе отношения к преступному миру не имел. Он был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, убийство
Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных
Прокурор не исключает, что в деле об убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия могут появиться новые фигуранты
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обвиняемые в убийстве 22-летнего программиста Ники (Нико) Кварацхелия Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе не захотели, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Об этом они заявили во время предварительного слушания в Тбилисском городском суде в понедельник.
Убийство произошло на одной из центральных улиц Тбилиси 15 сентября. В направлении сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" было выпущено более десяти пуль. Челидзе и Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в заброшенном доме в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.
Было ли убийство Кварацхелия заказным, пока неизвестно. По словам прокурора по делу Гии Шаишмелашвили, следствие продолжается, рассматриваются разные версии.
"На данном этапе я ничего не могу сказать вам об этих деталях. Следствие работает над всеми версиями в рамках выделенного дела. С их задержанием ничего не завершилось", - сказал Шаишмелашвили журналистам.
Задержанные обвиняются в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.
Челидзе частично признал вину. Он заявил, что это не было групповым убийством, стрелял только он. Кавиладзе же считает себя виновным лишь в том, что не сообщил о преступлении.
Сын вора в законе отношения к преступному миру не имел. Он был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.
Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.
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