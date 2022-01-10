https://sputnik-georgia.ru/20220110/obvinyaemye-v-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-otkazalis-ot-suda-prisyazhnykh-263500148.html

Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных

Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных

Прокурор не исключает, что в деле об убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия могут появиться новые фигуранты

2022-01-10T16:47+0400

2022-01-10T16:47+0400

2022-01-10T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обвиняемые в убийстве 22-летнего программиста Ники (Нико) Кварацхелия Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе не захотели, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.Об этом они заявили во время предварительного слушания в Тбилисском городском суде в понедельник.Убийство произошло на одной из центральных улиц Тбилиси 15 сентября. В направлении сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" было выпущено более десяти пуль. Челидзе и Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в заброшенном доме в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.Было ли убийство Кварацхелия заказным, пока неизвестно. По словам прокурора по делу Гии Шаишмелашвили, следствие продолжается, рассматриваются разные версии.Задержанные обвиняются в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году>>Челидзе частично признал вину. Он заявил, что это не было групповым убийством, стрелял только он. Кавиладзе же считает себя виновным лишь в том, что не сообщил о преступлении.Сын вора в законе отношения к преступному миру не имел. Он был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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