https://sputnik-georgia.ru/20220105/prestupleniya-kotorye-potryasli-gruziyu-v-2021-godu-263371731.html

Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году

Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году

Громкие убийства и случаи насилия над детьми, которые произошли в 2021 году, шокировали население Грузии 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T19:19+0400

2022-01-05T19:19+0400

2022-01-05T19:19+0400

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Минувший 2021 год принес Грузии не так уж много радостных событий, учитывая человеческие и финансовые потери из-за пандемии коронавируса. На этом фоне громкие преступления просто ошарашили население. И это были далеко не самые распространенные в стране преступления, такие как кража, семейное насилие и наркопреступления.Sputnik Грузия собрал для своих читателей самые резонансные уголовные дела 2021 года.Дважды жертваВ мае жители спального района Тбилиси обнаружили тело молодой женщины у подъезда одного из домов и вызвали скорую. Медики констатировали смерть 26-летней девушки – гражданки Казахстана Айсель Айтпаевой.По мере расследования гибели девушки выяснились жуткие подробности этого дела: молодую девушку насиловали и принуждали к самоубийству.По утверждению следствия, женщина дважды подвергалась сексуальному насилию. Сначала ее дважды принудил к совершению полового акта ее начальник, гражданин Казахстана, а после - ее сожитель, гражданин Грузии. Помимо того, по данным следствия, сожитель прямо принуждал Айтпаеву к самоубийству.Дважды жертва насилия: жуткие подробности гибели гражданки Казахстана в Тбилиси>>Дело так и не дошло до грузинского суда. Задержанный гражданин Грузии скончался в тюрьме от инфаркта головного мозга еще до начала заседаний, а гражданин Казахстана покинул страну на этапе следствия. По версии казахских СМИ, подозреваемый арестован, но его так и не доставили в Грузию для свершения правосудия.Смертельная прогулкаВ конце июля ближе к вечеру гражданка Австралии Шанай Брук, которая работала в школе Батуми педагогом по обмену и приехала в Тбилиси на отдых, отправилась на прогулку по горе Мтацминда. С тех пор ее больше никто не видел живой.Тревогу подняла ее подруга из США, с которой Брук говорила последней. Женщина позвонила общим друзьям в Тбилиси и рассказала, что их разговор странно оборвался: на Брук напали. Друзья обратились в полицию, и начались поиски.Девушку искали по всему склону горы Мтацминда, кинологи с собаками и поисковые отряды прочесывали каждый отрезок территории, пока не обнаружили страшную картину на склоне под колесом обозрения – тело девушки было прикрыто ветками и землей, а ее одежда валялась вокруг.Поиски обвиняемого в убийстве шли больше месяца. Полиция вышла на 33-летнего мужчину. По данным следствия, мужчина пытался ограбить австралийку, но, когда та стала сопротивляться, он сначала ударил ее ножом, а после задушил.Родные убитой в Тбилиси австралийки требуют для обвиняемого бессрочного заключения>>Следствие утверждает, что мужчина забрал вещи своей жертвы и попытался замаскировать следы своего преступления. Обвиняемый находится в заключении, ему грозит бессрочное заключение.Тайна рекиВ реке у маленького села Горийского района пастух обнаружил тело молодого человека и срочно вызвал спасателей. Это произошло в октябре. "Утопленника" удалось идентифицировать – им оказался 28-летний гражданин Великобритании Томас Кеннеди, который приехал в Грузию на отдых.Экспертиза показала, что погибшего избили до того, как он захлебнулся.В ходе расследования выяснилось, что британец стал жертвой четырех жителей города Гори. Иностранец решил выпить со своими новыми знакомыми сначала в подземном переходе, а после в одном из баров города. Тогда между ним и произошла ссора, которая переросла в драку. Кеннеди жестоко избили, а когда он потерял сознание, бросили в реку.Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку>>Теперь все четверо обвиняемых ждут приговора за решеткой.Расстрел сына вора в законеСентябрьским днем в центре Тбилиси был в упор расстрелян сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" - 22-летний программист Ника Кварацхелия. Неизвестный произвел десять выстрелов.Версий об убийстве сына вора в законе ходило множество. Кто-то называл причиной месть за деяния его отца, кто-то личные мотивы, а полиция тем временем искала преступников, опираясь на главную улику в деле - запись с камер наружного наблюдения.Несмотря на все усилия, на поиски обвиняемых ушел целый месяц. Найти их удалось только благодаря бдительности граждан, который заметили, что в заброшенном доме в пригороде столицы Цхнети кто-то живет.Обвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину>>В результате спецоперации были задержаны двое молодых людей. Как установило следствие, они заранее готовили убийство: приобрели оружие и на заранее арендованной машине прибыли к месту, где находился Кварацхелия. Пока один ждал в машине, второй приблизился к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму. Раненый молодой человек пытался убежать, но злоумышленник продолжал стрелять ему в спину, утверждает следствие.После этого стрелявший вернулся в машину и вместе с сообщником скрылся с места преступления. Оба задержанных ждут приговора за решеткой. Стрелявший признался в совершении убийства, а второй задержанный, обвиняемый в соучастии, говорит, что виновен лишь в недонесении о преступлении. До сих пор остается загадкой, что стало мотивом преступления.Рабы в 21 векеСразу два ужасающих факта рабства в демократической Грузии были раскрыты полицией в 2021 году.Сначала прокуратура сообщила о раскрытии факта трудового рабства на юге Грузии и задержании двух человек, которые пять лет удерживали трех граждан Армении в неволе, заставляя работать и жить в хлеву.Полиции стало известно о преступлении после того, как одному из граждан Армении удалось сбежать. Он был задержан грузинскими пограничниками при попытке перейти через государственную границу с Арменией.Годы рабства закончились – за торговлю людьми на юге Грузии задержаны отец и сын>>Тогда жертв удалось спасти, а вот другая история закончилась трагично.Попавший в 2019 году в такое трудовое рабство на востоке Грузии гражданин России в 2021 году скончался от побоев. Державший его в плену мужчина, по версии следствия, заставлял своего работника месяц работать со сломанными ребрами, периодически избивая, что и стало причиной смерти.До самой смерти гражданин России жил в хлеву, работая на своего "хозяина".В обоих случая обвиняемые задержаны и ждут своего приговора за решеткой. Им грозит до 20 лет лишения свободы.Осторожно, детиВ 2021 году Грузию потрясли сразу несколько громких преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми. Самым резонансным из них стало изнасилование восьмилетней девочки в одном из сел на западе Грузии. Как выяснило следствие, мужчина и его сын периодически в течение года насиловали девочку, проживающую в соседнем доме. Та до последнего не рассказывала о случившемся матери, так как боялась угроз со стороны преступников.Когда случившееся было предано огласке, разъяренные односельчане сожгли дом, где жили обвиняемые в изнасиловании девочки. Что касается самих обвиняемых, они ждут приговора в заключении. Жуткая история изнасилования ребенка в Грузии: педофилов отправили в тюрьму до приговора>>Еще одним резонансным делом стало изнасилование мальчика подростка на востоке Грузии. Как выяснило следствие, взрослый мужчина в течение трех лет периодически насиловал подростка в подвале школы. Он угрожал подростку смертью, если тот расскажет о случившемся.На востоке Грузии произошел еще один шокировавший население случай - 13-летняя девочка родила от мужчины в возрасте около 50 лет. О произошедшем знала ее мать, однако скрывала этот факт от окружающих. И мать девочки, и отец ее ребенка были задержаны. Сама девочка с ребенком до 18 лет будет жить в приюте для жертв насилия.Трагически закончилась история 14-летней девочки, которая покончила с собой, не выдержав давления и угроз родных, выяснивших о ее связи с мужчиной. Родственников девочки задержали, так же как и ее парня.Воспитание пыткамиЛетом 2021 года Грузию потрясла еще одна жуткая новость - полиция задержала женщину и мужчину за пытки шестилетнего мальчика.Тревогу забили друзья семьи, после того как мать отправила им фотографии способа наказания своего сына. У ребенка были связаны руки и ноги, при этом на руках были сильные ожоги. Также выяснилось, что в качестве наказания мальчика морили голодом несколько дней.Теперь матери и отчиму ребенка грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, аналитика, казахстан, тбилиси, убийство, армения, преступность в грузии