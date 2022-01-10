https://sputnik-georgia.ru/20220110/prognozy-opravdalis---premer-gruzii-o-roste-ekonomiki-v-2021-godu-263500356.html

"Прогнозы оправдались" - премьер Грузии о росте экономики в 2021 году

"Прогнозы оправдались" - премьер Грузии о росте экономики в 2021 году

Средний показатель реального роста экономики Грузии за 11 месяцев прошлого года по предварительным данным статистики составил 10,7% 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T17:03+0400

2022-01-10T17:03+0400

2022-01-10T17:03+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия достигла двухзначного экономического роста, что дало возможность правительству улучшить фискальные параметры, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года начался довольно быстрый процесс восстановления, что отразилось практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и оборота предприятий.Средний показатель реального роста экономики Грузии за 11 месяцев прошлого года по предварительным данным статистики составил 10,7%, что дало основание властям Грузии полагать, что страна закончит год с двухзначным экономическим ростом. По словам премьера, годовой темп роста экономики в 2021 году ожидается на уровне 10,7%, в 2,5 раза выше, прогнозируемого ранее.Премьер напомнил, что бюджет на 2021 год был запланирован в конце 2020 года – в самых сложных условиях как с эпидемиологической, так и экономической точки зрения. Прогноз экономического роста тогда был 4,3%. ВВП прогнозировался на уровне 53,4 миллиарда лари. Прогноз государственного долга превышал 60% ВВП. Дефицит консолидированного бюджета составил 7,6% ВВП."2021 год начался довольно сложно - в январе у нас был экономический спад в 11,5%, фактически мы находились в режиме локдауна, с очень высокой распространенностью вируса и, к сожалению, человеческими потерями. Но ситуация радикально изменилась, когда в марте был зафиксирован положительный темп роста, а в апреле – беспрецедентно высокий экономический рост в 44,8%. В этот же период начался процесс быстрого улучшения внешнеторговых и других экономических показателей", - сказал Гарибашвили.Кроме того, по словам премьера, в 2021 году доходы от туризма выросли на 112% по сравнению с предыдущим годом и составили 37% к аналогичному периоду 2019 года.С июля прошлого года доходы от туризма превышают 50% по сравнению с тем же месяцем 2019 года (55% в ноябре). За первые 11 месяцев прошлого года денежные переводы увеличились на 25,4%, а дефицит текущего счета ВВП улучшился на 2,1% за первые три квартала, в том числе на 6,1% в третьем квартале."Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года >>"В целом, мы ожидаем, что дефицит счета текущих операций упадет до 10,5% в 2021 году и вернется к 5% в среднесрочной перспективе", - заключил Гарибашвили.Успешное восстановление экономики в 2021 году стало основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета. Согласно окончательной версии, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили