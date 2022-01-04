https://sputnik-georgia.ru/20220104/gruziya--lider-v-regione-eksperty-podveli-ekonomicheskie-itogi-goda-263367800.html

"Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года

"Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года

Экономика Грузии показала серьезную устойчивость к глобальным вызовам, и несмотря на катастрофический спад в 2020 году, завершение 2021 года ожидается... 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T21:11+0400

2022-01-04T21:11+0400

2022-01-04T21:11+0400

экономика

грузия

аналитика

новый год 2022

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Пандемия коронавируса внесла огромные коррективы в жизнь всего мира. В погоне за здоровьем и выживанием, Грузии пришлось вводить строгие ограничения, практически сведя экономическую активность в стране на ноль. Как результат, в 2020 году падение ВВП составило 6,8% по сравнению с 2019 годом.Хуже цифр была только реальность: безработица и десятки обанкротившихся компаний, которые не смогли вынести локдаун.Темпы падения экономики, вызванные пандемией коронавируса, снизились в феврале 2021 года, после поэтапного снятия ограничений.Sputnik Грузия решил узнать у экспертов экономики, как они оценивают 2021 год.Лидер по росту экономикиВице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Баирахтари считает, что разговоры о высоком росте экономики преувеличены и не соответствуют действительности. Само по себе, процесс восстановления экономики в 2021 году естественен, учитывая почти 7% падение ВВП в 2020 году."Что касается двухзначного экономического роста, это в значительной степени обусловлено рыночным эффектом. Реально, если не считать рыночного эффекта, у нас рост в 2,5%. Что касается того, что в текущем году у нас самый высокий рост экономики в регионе, да, это так, но и тут значительную роль играет рыночный эффект, так как в прошлом году у нас был самый сильный спад в регионе, который был обусловлен бессмысленными экономическими ограничениями, введенными в 2020 году", – заявил Баирахтари.Важный момент – инклюзивность, считает эксперт, то как это на себе ощущает общественность. Рост зафиксирован в секторах торговли и услуг. Именно это обусловливает то, что экономика Грузии не инклюзивная, и граждане на себе не ощущают тех позитивных тенденций, которые показывают цифры.По словам эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, 2021 год был неоднозначным, так как в начале наблюдалось продолжение падения ВВП. И лишь после марта, после отмены локдауна, постепенного открытия бизнеса, экономика ожила.В 2021 году наступление шло по нескольким направлениям: это социальная защита, то есть преодоление последствий ковид-пандемии, более масштабные помощь бизнесу и предпринимательству, реализация инфраструктурных проектов. Плюс укрепление национальной валюты на 7% по сравнению с 2020 годом.Экономист Акакий Цомая привел два фактора, повлиявших на высокий темп экономического роста – это денежные переводы, которые значительно выросли, и высокий темп роста экспорта.В январе-ноябре 2021 года экспорт составил 3 822,3 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и даже на 12,3% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.По словам эксперта, распределение доходов довольно ассиметрично. На его взгляд, скорее всего этим экономическим ростом пользуется та часть общества, которая зависима от денежных перечислений, и те, у которых вырос экспорт. Для остальной части населения жизнь подорожала в условиях высокой инфляции, и их доходы в общей сложности сократились.При этом, как отмечает Цомая, пока еще нельзя с уверенностью сказать, что у Грузии будет двухзначный экономический рост из-за высокого темпа инфляции."Высокий рост в предыдущих месяцах фиксировался из-за того, что уровень инфляции не догонял этот процесс. Чем больше месяцев проходило, тем больше выявился сравнительно высокий уровень инфляции. Поэтому темп экономического роста в последние месяцы снижается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому пока нельзя однозначно быть уверенным, что будет двухзначный экономический рост", – отметил эксперт.Что с инфляцией?Тем не менее, не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Высоким остается уровень инфляции."Главная составляющая часть двухзначной инфляции – экзогенный фактор. Мы закупаем слишком много импортной продукции, и на мировом рынке на ту продукцию, которую мы экспортируем из года в год в больших объемах, резко выросли цены. Это и зерновые продукты, подсолнечное масло, нефтепродукты, сахар. Только в расчете на нефтепродукты, за тот же объем, который мы закупили в прошлом году, придется переплачивать на 200 миллионов долларов больше", – пояснил Арчвадзе.По его словам, главным вызовом является то, что пандемия все-таки внесла серьезные коррективы в межгосударственных отношениях, с точки зрения хозяйственных связей. Слишком подорожала стоимость доставки продукции, фрахт, и это вынуждает многие государства переходить на стратегию увеличения степени самообеспеченности своей страны за счет собственных ресурсов.По информации Арчвадзе, около 9-10 лет тому назад отрицательное сальдо агропродовольственной продукции было в размере где-то около 700 миллионов долларов в ежегодном исчислении. То есть мы завозили на 700 миллионов больше сельхозпродукции, чем вывозили. За неполных 10 лет Грузия снизила отрицательное торговое сальдо почти в три раза. Тем не менее Грузия – страна аграриев, и в такой степени зависеть от импортной продукции просто неправильно."Мы хотим, чтобы результаты были быстрыми, но экономика не любит спешки. Экономика обычно развивается эволюционно", – заключил эксперт.Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что именно денежные переводы мигрантами из-за рубежа вносят серьезный вклад в экономику Грузии.В 2021 году они рекордно выросли до 7 миллиардов лари. Именно эти деньги поощряют потребность, уверяет Шенгелия.Курс лариАнтирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1. В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 3,09 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах.Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии >>"Курс лари в последний год стабильный, и это понятно. Монетарная политика довольно жесткая, что также способствует сохранению курса лари. Если регулятор продолжит проводить жесткую монетарную политику, думаю, это поможет сохранить сравнительно стабильный курс", – сказал Цомая.Как считает Шенгелия, курс национальной валюты Грузии немного обесценится в конце января 2022 года, так как вырастет спрос на доллары.Помощь МВФТрехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Кроме того, чтобы помочь странам справиться с последствиями кризиса COVID-19, Международный валютный фонд принял историческое решение. 23 августа вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ >>Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Грузия получила 182,4 миллиона СДР (примерно 258,72 миллиона долларов).Как уверяют эксперты, Грузия периодически получает от международных финансовых институтов льготные кредиты, что указывает на то, что финансовые организации оценивают состояние грузинской экономики как более-менее стабильное и в перспективе платежеспособное.Рефинансирование еврооблигацийВажным событием 2021 года стал выпуск евробондов стоимостью 500 миллионов долларов.В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.Минфин: Грузия сэкономит 350 миллионов лари из-за низкой ставки евробондов >>Новыми облигациями фактически произошло рефинансирование евробондов, выпущенных в 2011 году, процентная ставка которых была примерно в 2,5 раз выше – 6,875%, и покрытие которых осуществлялось до 12 апреля текущего года. Как уверяют власти, тут важна экономия бюджета. В ближайшие пять лет из-за снизившейся процентной ставки бюджет сэкономит около 350 миллионов лари.Пересмотренный бюджетЭкономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.Ассигнования государственного бюджета определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.Наибольшее финансирование в 2022 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).Согласно окончательной версии госбюджета страны, правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.), составляет 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года, бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в 2022 году составит 500 миллионов.Эксперт отметил, что расходы на борьбу с пандемией сокращены в части плановых операций, и основная сумма мобилизована на профилактические меры в условиях COVID-19."Но, если распространится новый штамм, и в стране будут тяжелые последствия, придется вновь внести в бюджет определенные корректировки", – отметил Шенгелия.Грузия, как и вся мировая экономика, продолжает находиться в заложниках у пандемии. Но положительная новость в том, что теперь дуло пистолета пандемии не у виска экономики, а направлено в менее опасный для жизни орган. То есть основная опасность для жизни экономики, для жизнедеятельности народного хозяйства, постепенно отодвигается, и есть шанс полностью освободиться от этой ситуации в следующем году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, аналитика, новый год 2022