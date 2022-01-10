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Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
Резкий запах жители черноморского курортного города Грузии почувствовали 8 января 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T14:11+0400
2022-01-10T14:11+0400
2022-01-10T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Департамент надзора окружающей среды Аджарии продолжает искать источник резкого запаха в черноморском городе Батуми.Сотрудники конвенционного управления защиты Черного моря не выявили загрязнения морской воды. Как только причина резкого запаха 8 января будет установлена, департамент обещает обнародовать информацию, сообщает "Новости-Грузия".Между тем в администрации Батумского нефтетерминала назвали ложной информацию о том, что резкий запах якобы связан с утечкой нефти при ее загрузке в танкер или же выделением газа.В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов>>В компании отметили, что операция по загрузке нефти в танкер началась 7 января. Параллельно 7-8 января группа департамента по реагированию на утечку нефти нефтетерминала и специальная экологическая лаборатория брали образцы атмосферного воздуха. Лабораторная проверка показала, что содержание сероводорода и углеводородов не превышает установленной нормы. Также был проведен мониторинг воды, который не выявил утечку нефти.В нефтетерминале также проверены все производственные объекты и технологические сооружения, чтобы исключить возможную утечку нефти. 9 января на территории нефтетерминала побывали и представители экологической службы. В результате мониторинга не были выявлены ни запах, ни утечка нефти, утверждают в компании.В компании отмечают, что нефтетерминал активно сотрудничает с Департаментом надзора окружающей среды Аджарии и предоставляет ему всю необходимую информацию о своей деятельности. В случае же распространения ложной информации, подрывающей репутацию терминала, компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей подобной информации.Жителей Батуми 8 января встревожил резкий запах газа. Одним из его источников, предположительно, называлась утечка нефти в порту. Именно в тот день в порту шла погрузка танкера сырой нефтью.Сильнее всего запах ощущался в прибрежных районах. По словам местных жителей, у них сильно болела голова. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas приняла десятки вызовов, однако утечка ни по одному из названных адресов обнаружена не была.Источник запаха пока не определен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
14:11 10.01.2022 (обновлено: 14:37 10.01.2022)
Резкий запах жители черноморского курортного города Грузии почувствовали 8 января
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Департамент надзора окружающей среды Аджарии продолжает искать источник резкого запаха в черноморском городе Батуми.
Сотрудники конвенционного управления защиты Черного моря не выявили загрязнения морской воды. Как только причина резкого запаха 8 января будет установлена, департамент обещает обнародовать информацию, сообщает "Новости-Грузия"
.
Между тем в администрации Батумского нефтетерминала назвали ложной информацию о том, что резкий запах якобы связан с утечкой нефти при ее загрузке в танкер или же выделением газа.
В компании отметили, что операция по загрузке нефти в танкер началась 7 января. Параллельно 7-8 января группа департамента по реагированию на утечку нефти нефтетерминала и специальная экологическая лаборатория брали образцы атмосферного воздуха.
Лабораторная проверка показала, что содержание сероводорода и углеводородов не превышает установленной нормы. Также был проведен мониторинг воды, который не выявил утечку нефти.
В нефтетерминале также проверены все производственные объекты и технологические сооружения, чтобы исключить возможную утечку нефти. 9 января на территории нефтетерминала побывали и представители экологической службы. В результате мониторинга не были выявлены ни запах, ни утечка нефти, утверждают в компании.
"Батумский нефтетерминал категорически опровергает опубликованную неподтвержденную и непроверенную информацию, основанную на сплетнях, и сообщает, что вся операционная деятельность терминала контролируется внутренним экологическим мониторингом в круглосуточном режиме", – заявляют в компании.
В компании отмечают, что нефтетерминал активно сотрудничает с Департаментом надзора окружающей среды Аджарии и предоставляет ему всю необходимую информацию о своей деятельности. В случае же распространения ложной информации, подрывающей репутацию терминала, компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей подобной информации.
Жителей Батуми 8 января встревожил резкий запах газа. Одним из его источников, предположительно, называлась утечка нефти в порту. Именно в тот день в порту шла погрузка танкера сырой нефтью.
Сильнее всего запах ощущался в прибрежных районах. По словам местных жителей, у них сильно болела голова. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas приняла десятки вызовов, однако утечка ни по одному из названных адресов обнаружена не была.
Источник запаха пока не определен.
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