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Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
Резкий запах жители черноморского курортного города Грузии почувствовали 8 января 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T14:11+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Департамент надзора окружающей среды Аджарии продолжает искать источник резкого запаха в черноморском городе Батуми.Сотрудники конвенционного управления защиты Черного моря не выявили загрязнения морской воды. Как только причина резкого запаха 8 января будет установлена, департамент обещает обнародовать информацию, сообщает "Новости-Грузия".Между тем в администрации Батумского нефтетерминала назвали ложной информацию о том, что резкий запах якобы связан с утечкой нефти при ее загрузке в танкер или же выделением газа.В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов&gt;&gt;В компании отметили, что операция по загрузке нефти в танкер началась 7 января. Параллельно 7-8 января группа департамента по реагированию на утечку нефти нефтетерминала и специальная экологическая лаборатория брали образцы атмосферного воздуха. Лабораторная проверка показала, что содержание сероводорода и углеводородов не превышает установленной нормы. Также был проведен мониторинг воды, который не выявил утечку нефти.В нефтетерминале также проверены все производственные объекты и технологические сооружения, чтобы исключить возможную утечку нефти. 9 января на территории нефтетерминала побывали и представители экологической службы. В результате мониторинга не были выявлены ни запах, ни утечка нефти, утверждают в компании.В компании отмечают, что нефтетерминал активно сотрудничает с Департаментом надзора окружающей среды Аджарии и предоставляет ему всю необходимую информацию о своей деятельности. В случае же распространения ложной информации, подрывающей репутацию терминала, компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей подобной информации.Жителей Батуми 8 января встревожил резкий запах газа. Одним из его источников, предположительно, называлась утечка нефти в порту. Именно в тот день в порту шла погрузка танкера сырой нефтью.Сильнее всего запах ощущался в прибрежных районах. По словам местных жителей, у них сильно болела голова. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas приняла десятки вызовов, однако утечка ни по одному из названных адресов обнаружена не была.Источник запаха пока не определен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Резкий запах в Батуми – источник пока не найден

14:11 10.01.2022 (обновлено: 14:37 10.01.2022)
© Sputnik / Seyran Baroyan Батуми в снегу зимой - Батумский морской порт
Батуми в снегу зимой - Батумский морской порт - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Резкий запах жители черноморского курортного города Грузии почувствовали 8 января
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Департамент надзора окружающей среды Аджарии продолжает искать источник резкого запаха в черноморском городе Батуми.
Сотрудники конвенционного управления защиты Черного моря не выявили загрязнения морской воды. Как только причина резкого запаха 8 января будет установлена, департамент обещает обнародовать информацию, сообщает "Новости-Грузия".
Между тем в администрации Батумского нефтетерминала назвали ложной информацию о том, что резкий запах якобы связан с утечкой нефти при ее загрузке в танкер или же выделением газа.
В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов>>
В компании отметили, что операция по загрузке нефти в танкер началась 7 января. Параллельно 7-8 января группа департамента по реагированию на утечку нефти нефтетерминала и специальная экологическая лаборатория брали образцы атмосферного воздуха.
Лабораторная проверка показала, что содержание сероводорода и углеводородов не превышает установленной нормы. Также был проведен мониторинг воды, который не выявил утечку нефти.
В нефтетерминале также проверены все производственные объекты и технологические сооружения, чтобы исключить возможную утечку нефти. 9 января на территории нефтетерминала побывали и представители экологической службы. В результате мониторинга не были выявлены ни запах, ни утечка нефти, утверждают в компании.

"Батумский нефтетерминал категорически опровергает опубликованную неподтвержденную и непроверенную информацию, основанную на сплетнях, и сообщает, что вся операционная деятельность терминала контролируется внутренним экологическим мониторингом в круглосуточном режиме", – заявляют в компании.

В компании отмечают, что нефтетерминал активно сотрудничает с Департаментом надзора окружающей среды Аджарии и предоставляет ему всю необходимую информацию о своей деятельности. В случае же распространения ложной информации, подрывающей репутацию терминала, компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей подобной информации.
Жителей Батуми 8 января встревожил резкий запах газа. Одним из его источников, предположительно, называлась утечка нефти в порту. Именно в тот день в порту шла погрузка танкера сырой нефтью.
Сильнее всего запах ощущался в прибрежных районах. По словам местных жителей, у них сильно болела голова. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas приняла десятки вызовов, однако утечка ни по одному из названных адресов обнаружена не была.
Источник запаха пока не определен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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