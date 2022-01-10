https://sputnik-georgia.ru/20220110/rezkiy-zapakh-v-batumi--istochnik-poka-ne-nayden-263494236.html

Резкий запах в Батуми – источник пока не найден

Резкий запах в Батуми – источник пока не найден

Резкий запах жители черноморского курортного города Грузии почувствовали 8 января 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T14:11+0400

2022-01-10T14:11+0400

2022-01-10T14:37+0400

новости

грузия

батуми

запах газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/15/250673727_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b59f9a3221346deb34b2370c67f4e29f.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Департамент надзора окружающей среды Аджарии продолжает искать источник резкого запаха в черноморском городе Батуми.Сотрудники конвенционного управления защиты Черного моря не выявили загрязнения морской воды. Как только причина резкого запаха 8 января будет установлена, департамент обещает обнародовать информацию, сообщает "Новости-Грузия".Между тем в администрации Батумского нефтетерминала назвали ложной информацию о том, что резкий запах якобы связан с утечкой нефти при ее загрузке в танкер или же выделением газа.В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов>>В компании отметили, что операция по загрузке нефти в танкер началась 7 января. Параллельно 7-8 января группа департамента по реагированию на утечку нефти нефтетерминала и специальная экологическая лаборатория брали образцы атмосферного воздуха. Лабораторная проверка показала, что содержание сероводорода и углеводородов не превышает установленной нормы. Также был проведен мониторинг воды, который не выявил утечку нефти.В нефтетерминале также проверены все производственные объекты и технологические сооружения, чтобы исключить возможную утечку нефти. 9 января на территории нефтетерминала побывали и представители экологической службы. В результате мониторинга не были выявлены ни запах, ни утечка нефти, утверждают в компании.В компании отмечают, что нефтетерминал активно сотрудничает с Департаментом надзора окружающей среды Аджарии и предоставляет ему всю необходимую информацию о своей деятельности. В случае же распространения ложной информации, подрывающей репутацию терминала, компания оставляет за собой право подать в суд на распространителей подобной информации.Жителей Батуми 8 января встревожил резкий запах газа. Одним из его источников, предположительно, называлась утечка нефти в порту. Именно в тот день в порту шла погрузка танкера сырой нефтью.Сильнее всего запах ощущался в прибрежных районах. По словам местных жителей, у них сильно болела голова. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas приняла десятки вызовов, однако утечка ни по одному из названных адресов обнаружена не была.Источник запаха пока не определен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, батуми, запах газа