https://sputnik-georgia.ru/20220110/stalo-izvestno-kogda-nachnetsya-proekt-po-borbe-s-bezrabotitsey-v-gruzii-263499914.html

Стало известно, когда начнется проект по борьбе с безработицей в Грузии

Стало известно, когда начнется проект по борьбе с безработицей в Грузии

Социально незащищенными в Грузии признаны 633 586 человек, большая часть которых трудоспособные люди 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T16:32+0400

2022-01-10T16:32+0400

2022-01-10T16:32+0400

новости

грузия

трудоустройство

правительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_0:115:1280:836_1920x0_80_0_0_bcafd8e630dabff71d26848a17072dc1.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Проект по созданию рабочих мест для неимущих стартует в Грузии в январе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.В конце прошлого года Гарибашвили анонсировал в Грузии реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству граждан со статусом социально незащищенного лица. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и почти половина из них трудоспособные, но не работают, боясь потерять государственное пособие.По инициативе Гарибашвили, в декабре прошлого года рабочая группа из Грузии под руководством вице-премьера и главы Минсельхоза Левана Давиташвили посетила несколько европейских стран для изучения опыта реформирования социальной политики.Социальные проекты и борьба с безработицей: премьер Грузии подвел первые итоги года>>По словам Гарибашвили, в планах правительства Грузии на текущий год поменять существующую социальную политику, создать рабочие места и сократить бедность. В текущем году планируется трудоустроить не менее 50 тысяч граждан со статусом социально незащищенного лица.По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получают 633 586 неимущих (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, трудоустройство, правительство