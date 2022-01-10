https://sputnik-georgia.ru/20220110/stalo-izvestno-kogda-nachnetsya-proekt-po-borbe-s-bezrabotitsey-v-gruzii-263499914.html
Стало известно, когда начнется проект по борьбе с безработицей в Грузии
Стало известно, когда начнется проект по борьбе с безработицей в Грузии
Социально незащищенными в Грузии признаны 633 586 человек, большая часть которых трудоспособные люди 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T16:32+0400
2022-01-10T16:32+0400
2022-01-10T16:32+0400
новости
грузия
трудоустройство
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_0:115:1280:836_1920x0_80_0_0_bcafd8e630dabff71d26848a17072dc1.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Проект по созданию рабочих мест для неимущих стартует в Грузии в январе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.В конце прошлого года Гарибашвили анонсировал в Грузии реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству граждан со статусом социально незащищенного лица. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и почти половина из них трудоспособные, но не работают, боясь потерять государственное пособие.По инициативе Гарибашвили, в декабре прошлого года рабочая группа из Грузии под руководством вице-премьера и главы Минсельхоза Левана Давиташвили посетила несколько европейских стран для изучения опыта реформирования социальной политики.Социальные проекты и борьба с безработицей: премьер Грузии подвел первые итоги года>>По словам Гарибашвили, в планах правительства Грузии на текущий год поменять существующую социальную политику, создать рабочие места и сократить бедность. В текущем году планируется трудоустроить не менее 50 тысяч граждан со статусом социально незащищенного лица.По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получают 633 586 неимущих (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_150:108:1143:853_1920x0_80_0_0_523a28f93d10aff5810962d4938cc60d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, трудоустройство, правительство
Стало известно, когда начнется проект по борьбе с безработицей в Грузии
Социально незащищенными в Грузии признаны 633 586 человек, большая часть которых трудоспособные люди
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Проект по созданию рабочих мест для неимущих стартует в Грузии в январе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
В конце прошлого года Гарибашвили анонсировал в Грузии реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству граждан со статусом социально незащищенного лица. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и почти половина из них трудоспособные, но не работают, боясь потерять государственное пособие.
"Были разработаны практические примеры нескольких стран, и мы уже начинаем этот проект в январе. Мы создадим десятки тысяч новых рабочих мест. Нам необходимо изменить существующую социальную политику и создать рабочие места для населения и сократить бедность. Это должно стать нашей главной заботой в этом году", - сказал премьер.
По инициативе Гарибашвили, в декабре прошлого года рабочая группа из Грузии под руководством вице-премьера и главы Минсельхоза Левана Давиташвили посетила несколько европейских стран для изучения опыта реформирования социальной политики.
По словам Гарибашвили, в планах правительства Грузии на текущий год поменять существующую социальную политику, создать рабочие места и сократить бедность. В текущем году планируется трудоустроить не менее 50 тысяч граждан со статусом социально незащищенного лица.
По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получают 633 586 неимущих (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.