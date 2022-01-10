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Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван
Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван
Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул 10.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешение на осуществление полетов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, сообщил Sputnik Армения."Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю", - сообщили в Комитете.Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года, сообщил Sputnik Армения.Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул >>Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
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Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван
23:01 10.01.2022 (обновлено: 23:20 10.01.2022)
Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешение на осуществление полетов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, сообщил Sputnik Армения.
"Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю", - сообщили в Комитете.
Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года, сообщил Sputnik Армения
.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.
Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.