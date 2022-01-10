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Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван

Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван

Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул 10.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешение на осуществление полетов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, сообщил Sputnik Армения."Авиакомпании Pegasus выдано разрешение на выполнение двух рейсов в неделю", - сообщили в Комитете.Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года, сообщил Sputnik Армения.Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул >>Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

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