https://sputnik-georgia.ru/20220110/ucheba-v-luchshikh-vuzakh-rf-besplatno-kak-postupit-abiturientam-gruzii-263500528.html

Учеба в лучших вузах РФ бесплатно: как поступить абитуриентам Грузии?

Учеба в лучших вузах РФ бесплатно: как поступить абитуриентам Грузии?

Поступить в Россию смогут даже абитуриенты, не знающие русского языка: они могут стать студентом подготовительного отделения 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Набор кандидатов для поступления в российские высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году, в том числе для абитуриентов из Грузии, продолжается: сроки регистрации продлены до 28 января 2022 года, сообщают в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. К участию приглашаются граждане Грузии, лица без гражданства, российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание; имеющие вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2021г.).Желающим необходимо заполнить анкету и заявку на сайте: https://education-in-russia.com и прикрепить к заявке отсканированные документы в соответствии с перечнем документов, указанным на сайте. К документам, предоставленным на грузинском языке (паспорт, аттестат, оценочный лист), должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык. Кандидаты, не предоставившие документы об образовании и оценочный лист, получат 0 баллов в конкурсе. Регистрация на портале https://education-in-russia.com продлится до 28 января 2022 годаВниманию грузиноязычных абитуриентов!Если вы не знаете русского языка, но хотите получить высшее образование в России, то можете стать студентом подготовительного отделения. Для этого при заполнении заявления на сайте https://education-in-russia.com надо поставить отметку о том, что вы готовы пройти предварительное обучение на подготовительном отделении выбранного вами вуза и факультета.Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку >>>В случае возникновения вопросов обращайтесь на электронный адрес Секции интересов РФ в Грузии: interests.section@mid.ru.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, россия, новости, грузия, тбилиси, вузы россии, бесплатная учеба в россии