https://sputnik-georgia.ru/20220110/v-gruzii-potepleet-do-20-gradusov-263487592.html

В Грузии потеплеет до 20 градусов

В Грузии потеплеет до 20 градусов

Аномальная зима в Грузии продолжается – бросает то в жар, то в холод 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T13:56+0400

2022-01-10T13:56+0400

2022-01-10T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии поднимется до плюс 20 градусов, однако осадки в отдельных районах все же сохранятся.Как сообщает Агентство окружающей среды, в ближайшие три дня в Восточной Грузии ожидается в основном пасмурная и дождливая погода. Ночью во вторник, 11 января, в низине температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется до плюс 15 градусов.В среду, 12 января, ночью также будет 1 градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14 градусов.В горах и в высокогорье в ближайшие дни будет облачно, в некоторых районах дождь, а в высокогорье выпадет снег. В горах минимальная температура воздуха ночью опустится до минус 9 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит 6 градусов тепла.Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта>>Что касается Западной Грузии, то в низине в основном будет дождливая, но теплая погода. В понедельник температура воздуха в низине повысится до плюс 20 градусов.Во вторник и в среду ночью температура воздуха понизится до 6 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.В горах и в высокогорье в западной части страны в основном будет дождливая погода, в некоторых районах выпадет снег. В горах минимальная температура воздуха составит минус 2 градуса, а днем потеплеет до плюс 13 градусов.Что касается высокогорья, то здесь ночью температура воздуха понизится до минус 6 градусов, а максимальная составит плюс 6 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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