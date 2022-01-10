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В Казахстане использовались "майданные технологии" - Путин

В Казахстане использовались "майданные технологии" - Путин

В Казахстане были силы, которые не чурались искать наемников через соцсети для дестабилизации ситуации в республике, заявил Путин 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T12:57+0400

2022-01-10T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В ходе беспорядков в Казахстане использовались "майданные технологии", в том числе информационная поддержка – об этом заявил российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.Глава РФ пояснил, что республика столкнулась с прямой угрозой государственности, и на агрессию нужно было отвечать немедленно. По словам президента, организации удалось принять необходимые меры максимально оперативно."Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат", – заявил Путин, добавив, что события в Казахстане касаются всех членов ОДКБ."Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане >>>Между тем Путин подчеркнул, что конкретные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации ситуации в Казахстане."Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков", – сказал Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Что происходит в Казахстане?Акции протеста начались в первые же дни 2022 года. А именно жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Вскоре беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату – старую столицу и крупнейший город республики: в частности, там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В свою очередь власти решили ввести чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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