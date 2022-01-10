https://sputnik-georgia.ru/20220110/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-zakryta-dlya-bolshegruzov-263504952.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T19:15+0400

2022-01-10T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Из-за снега и гололеда на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно, говорится в заявлении.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.В Грузии потеплеет до 20 градусов >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, погода